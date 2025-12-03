Cinc entitats gironines s'emporten 55.000 euros recaptats del Festival Cap Roig 2025
Els xecs s'han donat al Centre Ocupacional Tramuntana, l’Associació Pots, l’Hospital Doctor Josep Trueta, la Fundació Vimar i la Fundació Arcadi Armangué Barceló
Part de la recaptació d'aquest any al Festival Cap Roig, concretament 55,476 euros, sumada a una campanya de donatius iniciada el juny s'ha lliurat avui a cinc entitats gironines del tercer sector en un acte celebrat a l'Auditori de CaixaBank a Girona. Aquesta edició, el certamen ha celebrat 25 anys i en comptes d'escollir un projecte, s'ha volgut ampliar el repartiment dels beneficis a cinc entitats.
Després de la rebuda de propostes i valoració, han escollit els projectes de 55,476 del Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, l’Associació Pots, l’Hospital Doctor Josep Trueta, la Fundació Vimar i la Fundació Arcadi Armangué Barceló. Cadascuna s'ha emportat un xec d'11.095,20 euros.
El Centre Tramuntana, centre ocupacional i de treball per persones amb discapacitat, dedicarà els diners a adquirir una furgoneta per dur a terme activitats a tota la comarca. L'Associació Pots els destinarà a millorar la climatització de les instal·lacions on treballa per acostar l'activitat física a col·lectius amb dificultats d'accés. Pel que fa a la Fundació Vilagran Maristany (VIMAR), que atén la qualitat de vida de persones amb necessitats especials al Baix Empordà, els destinarà a millorar el mobiliari dels seus pisos. La Fundació Arcadi Armangué Barceló, dedicat a la recerca de la fibrosi quística, la destinarà a continuar impulsant la recerca de nous tractaments; i l'Hospital Trueta ha adquirit una unitat de dermatoscòpia digital per detectar de manera precoç el melanoma, i que començaran a utilitzar durant les pròximes setmanes.
El president del Grup Clipper's, Juli Guiu, ha explicat que l'origen de la iniciativa solidària es remunta quinze anys enrere per una experiència personal que va viure, fet que va fer sorgir el Cap Roig Solidari, i que ha anat prenent forma amb els anys.
