LITERATURA
Figueres recorda els trenta anys de la publicació del llibre 'El món d’Horaci' de Vicenç Pagès Jordà
S'ha programat una taula rodona amb Antoni Puigverd, Jordi Cornudella i Sara Serrano aquest dijous 4 de desembre a la biblioteca
L'acte forma part d'un cicle organitzat per aquest equipament cultural i que també inclou una ruta literària i un espectacle amb l'actor Joan Massotkleiner
Cristina Vilà Bartis
L’any 1995, l’editorial Empúries publicava El món d’Horaci, la primera novel·la de l’escriptor figuerenc Vicenç Pagès Jordà. No va ser un llibre fàcil de construir. Va iniciar-lo quatre anys abans i va treballar en l’original de manera obsessiva. "El vaig anar fent en moments lliures que em quedaven, però, a mesura que l’escrivia, m’anava creixent a dins del cap", li explicava al periodista Sebastià Roig en una entrevista a l'EMPORDÀ. Vint-i-un anys després, però, va reescriure, actualitzar i "ressuscitar", com ell va definir l’exercici, la que havia estat "la novel·la catalana més comentada i menys coneguda dels anys noranta". Amb aquest gest, Pagès tancava una etapa, ja que prèviament havia reeditat les altres tres novel·les que tenia. Ara que fa tres dècades d’aquella primera edició, la biblioteca de Figueres organitza, aquest dijous 4 de desembre, a dos quarts de set de la tarda, una taula rodona per aprofundir-hi.
Durant aquest acte, que s’integra dins un nou cicle d’activitats per recordar la figura de Vicenç Pagès Jordà, es podran escoltar les reflexions de l’escriptor Antoni Puigverd; l’editor i escriptor Jordi Cornudella i la filòloga i comunicadora, Sara Serrano. Aquesta taula rodona enllaçarà amb una nova proposta, que es farà l’11 de desembre, també a dos quarts de set de la tarda: En veu alta: Vicenç Pagès Jordà en el record, de la mà de l’actor Joan Massotkleiner, qui evocarà fragments de contes, articles o novel·les de l’escriptor per convidar a llegir-lo de nou. L’acte, introduït per Francesc Montero, director de la Fundació Josep Pla, és una producció dels Jardins de Cap Roig.
Ruta literària
El cicle es tancarà dos dies després, el 13 de desembre, a les 11 del matí, amb una ruta literària entorn Els jugadors de whist que conduiran Josep Maria Dacosta i Glòria Cristina. La ruta s’iniciarà al banc del general, mirador del castell de Sant Ferran, resseguirà places i carrers del centre de Figueres i finalitzarà a la plaça de Josep Tarradellas.
