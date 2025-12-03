Sílvia Pérez Cruz estrenarà a Girona el disc amb què celebrarà trenta anys de carrera
La cantant palafrugellenca presentarà l'àlbum en la inauguració del festival Strenes amb una doble actuació a l'Auditori
La cantant Sílvia Pérez Cruz prepara nou disc per celebrar el 30è aniversari de la seva carrera. El presentarà en la inauguració de la 14a edició del Festival Strenes amb un doble concert a l’Auditori de Girona. Els concerts tindran lloc el divendres 27 i el dissabte 28 de març i les entrades es posaran a la venda aquest dijous a les 19 h al web del festival gironí. El doble concert se suma a les actuacions d'Els Amics de les Arts, Joan Dausà, Luz Casal, Maria Arnal, La Ludwig Band, La Fúmiga, Dan Peralbo, Ferran Palau o Pastora, entre molts d'altres.
Pérez Cruz estrenarà el seu nou treball discogràfic que publicarà a principis de l’any vinent. La cantant de Calella de Palafrugell explora en aquest nou disc, nous horitzons i noves formes en un treball que va començar a conceptualitzar en saber que actuaria a l’Olympia de París, un dels espais més emblemàtics de la cançó d’autor europea.
Un percentatge de les entrades venudes d’aquests dos concerts es destinarà a un projecte de millora de l'Hospital Josep Trueta gràcies a l'acord de col·laboració entre el centre sanitari i el festival gironí. Concretament, els diners recaptats serviran per finançar el projecte d'humanització de l'espai de la Unitat de Cures Intensives.
