Temporada Alta debat entre la coherència i l'ego en el muntatge 'Honestedat' dirigit per Francesc Cuéllar
Míriam Iscla interpreta una actriu que es nega a fer una escena nua davant del director Dafnis Balduz
El festival Temporada Alta programa la nova producció del Teatre Akadèmia, 'Honestedat', on dos actors parlaran de l'amistat i debatran entre la coherència i l'ego. El muntatge, dirigit i escrit per Francesc Cuéllar, exposa com una actriu reconeguda, interpretada per Míriam Iscla, es reuneix amb el director d'una pel·lícula amb qui treballa i comparteix una amistat, Dafnis Balduz, i li mostra la seva negativa a fer una escena on s'ha de despullar. Això genera una discussió entre els dos amics que es converteix "en una bola de neu". 'Honestedat' es veurà al Teatre de Salt el diumenge 7 de desembre a les vuit del vespre.
