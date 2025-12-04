Els Ocine de Blanes estrenen la nova sala amb efectes de moviment i sensorials
La tecnologia 4D E-Motion només la tenen una quinzena de pantalles de les 3.000 que hi ha a Espanya
Només una quinzena de les aproximadament 3.000 pantalles de cine que hi ha repartides per Espanya disposen a la sala de la tecnologia 4D E-Motion. I una d’aquestes, des d’aquest vespre, es troba als Ocine de Blanes, com va avançar aquest diari. Segons els responsables del cinema, «entren a la Champions tecnològica» amb aquesta estrena. Aquesta modalitat per fer immersiva l’experiència «i viure dins d’una pel·lícula», ja es pot gaudir amb la darrera estrena Disney, Zootropolis 2, a l’espera que el dia 19 s’estreni la tercera entrega de l’espectacular Avatar.
Esteve Agustí, en nom de la família que impulsa la cadena, va recordar ahir que Ocine fa 11 anys que està establerta a Blanes «i des d’aleshores no hi hem parat d’invertir, digitalitzant els projectors, situant Dolby Atmos en tres sales o automatitzant les taquilles». El grup va agafar els antics cinemes Lauren després que aquella empresa fes fallida, i es va encarregar de remodelar la instal·lació per adaptar-la als temps.
Experiència immersiva
La inauguració d’quest vespre ha reunit diverses autoritats i representants de l’Ajuntament de Blanes i el món empresarial. Segons ha apuntat Esteve Agustí, gràcies a la tecnologia 4D E-Motion «es pot passar de veure una pel·lícula a viure-la, es tracta d’una experiència immersiva absoluta per a l’espectador». Tots els films que es projecten amb aquest sistema tenen el seu procés personalitzat per anar introduint els diferents efectes sonors i sensorials o de moviment en els moments necessaris. L’entrada a la sala té un suplement addicional de 5 euros sobre el preu de l’entrada habitual, als quals se n’hi han d’afegir 2 més si la pel·lícula en qüestió es projecta en 3D, com la majoria.
Gràcies a la tecnologia 4D E-Motion, el cinema deixa de ser només una pantalla per a convertir-se en una experiència totalment immersiva, on l’espectador viu la pel·lícula amb tots els sentits, amb efectes sincronitzats amb la imatge i el so. Així l’espectador nota moviment (un ampli rang de combinacions que creen una infinitat de possibilitats), aire (una ràfega frega la cara amb l’impuls i la força de l’acció), impacte d’aire (trets expulsats sobtadament al voltant del coll), vibració (un ampli espectre d’intensitat de vibracions sorprenen junt a l’acció de la pantalla), aromes (essències que estimulen sensacions i creen climes emocionants, aigua (una sorprenent rosada submergeix el públic en l’aventura), tremolor (el poder del so recorre el cos amb potents vibracions), vent (poderoses ràfegues o suaus brises recorren cada racó de la sala), i llums (llampades de llums intel·ligents traspassen la pantalla i cobreixen de color tot el pati de butaques).
Ocine és una cadena gironina, gestionada des de la Travessia de la Creu, amb una forta implantació a Espanya. A data d’avui disposa de 28 cinemes, equivalents a 264 pantalles, amb presència en 12 comunitats autònomes. A les comarques gironines tenen equipaments a Girona, Platja d’Aro i Blanes, i recentment han obert a Lleida i Vigo, i segueixen amb ambiciosos plans d’expansió com el que el 2026 els portarà a Sabadell amb 9 sales Premium en una instal·lació amb capacitat per a 800 espectadors.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una motoserra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari