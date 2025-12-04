L’Acocollona’t celebrarà el trentè aniversari de la pel·lícula «El día de la bestia»
La quinzena edició del festival de cinema fantàstic i de terror de Girona arrenca avui i s’allargarà fins al 13 de desembre
El festival de cinema fantàstic i de terror de Girona, l’Acocollona’t, celebrarà els trenta anys de El día de la bestia. La quinzena edició del certamen, que arrenca aquest dijous i s’allargarà fins al 13 de desembre, comptarà amb la presència del guionista del clàssic d’Àlex de la Iglesia, Jorge Guerricaecheverría. L’11 de desembre el guanyador del Goya pel guió del film impartirà una xerrada a El Modern, prèvia a la projecció de la pel·lícula al cinema Truffaut. A més, el dia abans, en col·laboració amb el cicle musical El Generador hi ha previst un concert de Sang Sang Sang dedicat a la pel·lícula a la sala La Planeta.
Seran els actes més destacats d’una programació que va tenir una avançada dissabte 29, amb l’Acocoexprés, el concurs de curtmetratges creats en 24 hores, i que inclourà projeccions, xerrades i activitats divulgatives.
Aquest vespre, a l’Auditori de La Mercè, s’hi farà una xerrada sobre el cinema de mad doctors, seguida de la sessió Acococlàssica, que enguany celebra el quarantè aniversari de Re-Animator d’Stuart Gordon amb una projecció especial.
Demà tindrà lloc la inauguració oficial del festival, amb la presentació del tràiler d’Abominable d’Iván Mulero i una primera sessió de curtmetratges a concurs. La jornada culminarà amb l’estrena del llargmetratge Luger, de Bruno Martín.
El 6 i 7 de desembre, el certamen continuarà amb rutes de Girona Misteriosa, més sessions de curts a competició i la projecció de llargmetratges com Cuando los amos duermen, de Santi Alvarado.
El 8 de desembre s’hi afegirà una taula rodona dins del format Acocopodcast, amb directores de festivals i creadores del gènere fantàstic, a més d’una nova sessió de curtmetratges.
El 9 i 10 de desembre es projectaran més treballs a concurs i l’11, a més de la programació dedicada a El día de la bestia, es presentarà el documental Aquel último tiburón a càrrec dels seus codirectors, Víctor Matellano i Àngel Sala, director del festival de Sitges.
El 12 de desembre, El Modern acollirà una classe magistral de guió impartida per Iván Ledesma.
L’última jornada, el 13 de desembre, inclourà una presentació literària, una xerrada sobre llegendes urbanes en l’era digital, l’entrega de premis i una fi de festa amb Los hijos de Julio.
