Pastora Soler obre el cicle de Nadal a l'Auditori de Girona
Fins al 10 de gener, acollirà una desena de propostes per a tots els públics
La cantant Pastora Soler enceta aquest divendres el cicle Nadal a l’Auditori, en què l’Auditori de Girona proposa una desena de concerts per aquestes festes. L’artista actuarà a Girona en el marc de la gira Rosas y espinas, amb què celebra els seus trenta anys de carrera. Serà l'estrena a comarques gironines d'un viatge pels moments clau de la seva carrera, des dels inicis amb la cobla fins als èxits del pop.
L’endemà, dissabte 6 de desembre, serà el torn del Chicago Mass Choir, que presentarà Sweet Home Chicago, un homenatge a la ciutat que va veure néixer el gòspel modern. L’espectacle, coorganitzat amb el festival Temporada Alta, repassa els clàssics que, entre els anys 30 i 50, van donar forma a un gènere que ha emocionat públics d’arreu del món, inspirat en figures com Thomas A. Dorsey, Mahalia Jackson o The Caravans.
El 13 de desembre tornarà un clàssic del Nadal a Girona, El Messies Participatiu de Händel, amb gairebé 180 cantaires a l’escenari de la sala Xavier Montsalvatge. Sota la direcció de Xavier Pastrana i amb la participació de l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí i diversos cors, aquest concert oferirà una experiència única que combina músics professionals amb cantaires amateurs.
Aquell mateix vespre,a la Sala de Cambra, Chano Domínguez i la Girona Jazz Project Big Band presentaran De Cai a New Orleans. El pianista gadità, figura clau del jazz espanyol, proposa un viatge musical que combina jazz i flamenc a partir d’una suite encarregada per Wynton Marsalis. El concert inclourà també fragments de Soleando, enregistrat amb la WDR Big Band.
El dissabte 20 de desembre serà el torn de El nostre Nadal, un concert del Cor Geriona dedicat al compositor gironí Francesc Civil. Amb peces poc conegudes i un repertori profundament arrelat a la tradició local, la proposta vol reivindicar el patrimoni musical del territori i emocionar públics de totes les edats.
L'endemà, 21 de desembre, serà el torn de Mayte Martín, que estrenarà a Catalunya In illo tempore, el seu nou espectacle de flamenc.
El dissabte 27 de desembre arribarà Madame Lumière, un espectacle immersiu per a infants de 0 a 5 anys de la companyia gironina La Menuda que comptarà amb les veus del Cor Geriona. La proposta, que ja ha exhaurit les entrades, combina música, dansa i poesia visual en un espai de 360º pensat per captivar tota la família.
El diumenge 28 de desembre, l’Orquestra Simfònica del Vallès, acompanyada per la soprano Laura del Río i amb la direcció de Xavier Puig, oferirà el tradicional Festival de Valsos i Danses.
El següent diumenge, 4 de gener, el Ballet de Catalunya presentarà El Trencanous. L’espectacle, un clàssic nadalenc que continua captivant públics de totes les edats, combina coreografies espectaculars, efectes visuals i una posada en escena plena de màgia per seguir encenent l’esperit de Nadal.
Finalment, Miki Núñez arribarà a l'Auditori de Girona en el marc de la gira de La Partida. En el marc del projecte social i educatiu Auditori Obert, EnCantados interpretarà aquest concert en llengua de signes.
Per a alguns dels concerts, l'Auditori de Girona ofereix servei de cangur, amb reserva prèvia.
