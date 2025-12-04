El teatre gironí reconeix la trajectòria de Pilar Prats i «Woof» de Pere Hosta
«El cos detingut», del col·lectiu Naixem Cridant, s'emporta el concurs Implica’ns, amb què l'AGT impulsa noves companyies
DdG
L’Associació Gironina de Teatre ha reconegut la trajectòria de l’actriu i formadora teatral Pilar Prats i ha premiat Woof de Pere Hosta com el millor espectacle gironí de l'any. Durant la Gala AGT 2025, celebrada aquest dimecres a l'Auditori de La Mercè, Prats va rebre el novè Premi Pep Mora com a reconeixement a un ampli currículum cultural que inclou una llarga trajectòria com a actriu professional, així com diverses tasques educatives en l’àmbit teatral i la direcció en grups amateurs, entre altres facetes.
Vinculada al El Talleret de Salt, va ser professora de l'escola de teatre El Galliner, centre que també va dirigir durant vuit anys. També ha estat programadora i productora a La Troca Produccions artístiques SL, mentre que l’any 2011 va fundar la botiga de material teatral de segona mà Hamlestore. Actualment, continua fent classes al Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt i participa en petites produccions.
Pel que fa al Premi AGT – Cristina Cervià, dirigit al millor espectacle d’aquesta temporada de les comarques gironines, ha estat per a l’obra del pallasso Pere Hosta, que va destacar que Woof és un compendi dels seus vint anys de professió. Hosta s’ha imposat a Frutal (Diari de moviment d’una pallassa oncològica), de la companyia La Senyoreta, l’altra obra finalista.
El cos detingut, del col·lectiu Naixem Cridant, va ser el projecte vencedor en la cinquena edició del concurs Implica’ns, que té l’objectiu d’ajudar el talent emergent a arribar als escenaris. Amb una dotació de 6.000 euros, el reconeixement inclou la participació en el programa de residències de El Canal de Salt, al mateix temps que gaudirà d’espais d’assaig, assessorament en producció, contacte amb altres teatres i promoció de l’espectacle a través de l’Associació Gironina de Teatre. El guardó compta amb la col·laboració del Centre d’Arts Escèniques El Canal, l’Ajuntament de Salt i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalita.
