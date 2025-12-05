Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els bisbes premien Rosalía pel seú últim disc 'Lux': "El catolicisme està de moda"

El president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, va afirmar que "el catolicisme està de moda"

Rosalia, a la portada 'Lux'.

Rosalia, a la portada 'Lux'. / EPC

Redacció

Barcelona

La Conferència Episcopal Espanyola ha reconegut Rosalía pel seu últim disc, Lux, en la categoria de música dels premis ¡Bravo! 2025, en la seva 56a edició. La directora de cine Alauda Ruiz de Azúa també ha sigut distingida per la seva pel·lícula Los domingos, una cinta que aborda el debat social suscitat quan una adolescent expressa el seu desig de fer-se monja. El jurat, designat per la Comissió Episcopal per a les Comunicacions Socials, va atorgar ahir els guardons, que distingeixen "la tasca meritòria de professionals de la comunicació que s’hagin significat pel seu servei a la dignitat humana, als drets humans o als valors evangèlics".

Lux va ser elogiat fa poc pel president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, que va afirmar que "el catolicisme està de moda". Al seu torn, l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, va definir el disc com "un cant a la llum que els joves necessiten trobar", mentre el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, va arribar a dedicar a la cantant una carta dominical i va expressar el desig de "prendre un cafè amb ella".

L’entrega dels premis tindrà lloc en la 60a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que se celebrarà el 17 de maig de l’any que ve. També han sigut distingits l’escriptor Javier Cercas, el periodista Fernando Ónega, el comunicador José Luis Pérez (Trece) i Carlos Roca, per Roca Projet.

