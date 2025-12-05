Eduard Martí: «Fer de dimoni és divertit, m’agrada espantar els nens»
Eduard Martí, de 18 anys, fa de Llucifer als Pastorets de Girona des que es va recuperar la representació el 2023 després d'un any d'interrupció
El 2014, quan Eduard Martí tenia set anys, a casa seva, «veient que m’agradava molt fer el pallasso», el van apuntar d’angelet als antics Pastorets de Girona de Proscenium. Aquell paper li va durar un parell o tres d’anys, la criatura creixia i era massa alt, i tot seguit va fer de pastor, de Plançonet. Girona es va quedar un any sense representació quan el grup hi va renunciar després de la mort de l’històric Joan Ribas. I quan els Pastorets van tornar, renovats, el 2023 al Teatre Municipal, Martí, l’angelet, el pastor, va passar a ser un dels grans protagonistes. Llucifer, el Dimoni gros. Per a ell, un Nadal sense Pastorets «seria estrany».
Ara, amb 18 anys, encara per tercera vegada el repte, que va assumir després de superar un càsting. «Em van venir a buscar quan l’Associació Pastorets de Girona ho va reactivar. En Salvi em va dir que buscaven algú amb presència i veu greu, que sabés cantar, i que havien pensat amb mi, però també em va advertir que si trobaven algú millor, l’agafarien, que no m’ho agafés malament», relata Eduard Martí, que aquest curs ha començat el doble grau d’Història i Història de l‘Art a la Universitat de Girona, i que també és membre del cor Maragall, i està a punt d’acabar estudis de trompa al Conservatori. Va ser l’escollit «tot i que creuava els dits perquè no em triessin», bromeja, i allà el tenen, a l’escenari del Municipal, promovent la llum, la foscor i les tenebres.
Un divertiment
Fer de dimoni, no se n’amaga, «és divertit» i, avisa, «encara que quedarà molt cruel, però m’és igual, m’agrada espantar els nens». Posa d’exemple quan interpreten la cançó Malifetes, una de les més conegudes. El primer any no es movien de l‘escenari, però en el segon li van proposar que baixés a la platea. Imposa tant que el seu efecte és devastador: «poses un peu a l’escala i els nens es tiren enrere, espantats, i ho trobo divertit. Em sap una mica de greu, però és divertit. La seva presència, el maquillatge «espectacular» que porta, poden fer una mica de «por», tot i que, a la vegada, «és guai que a la gent li agradi».
I quin tipus de dimoni és, Eduard Martí? A Girona, històricament, es recorden en el mateix paper Jaume Teixidor o Dani Chicano, i tot i admetre que d’ells, a qui ha vist actuar, n’ha agafat coses, intenta ser un personatge diferent, amb personalitat pròpia. «El meu dimoni es altiu, superb en el sentit més pur i absolut. Un ésser superior a tot i a tothom. Em diuen que a la gent ni me la miri, que el meu únic rival és Déu, imagini’s», explica. N’hi ha més: «soc rabiós, però també tinc punt seductor per captar la gent per a la meva causa a base de manipular-los. Fonts d’inspiració, a la vida real, no n’hi falten, per desgràcia. Martí admet que «de dimonis ara n’hi ha molts al món, hi ha una epidèmia de dimonis i això em dona molts punts de referència».
Òbviament, al principi, Eduard Martí «no sabia ni com posar-m’hi» a l’hora de fer de Llucifer. En els primers assajos, quan li deien que havia de riure, ell es preguntava de què? Aleshores li van començar a donar consells i petits trucs per anar modelant el personatge. «Per riure ves a casa a davant d’un mirall. A còpia de fer-ho, al cap d’un mes va sortir un riure característic que si res més no, no sonava fals», recorda un dels protagonistes principals de la funció.
Martí no sap si s’hi veu molts anys fent de Dimoni gros dels Pastorets de Girona. Dependrà de com vagin els estudis, la vida, «ara mateix no tinc necessitat de fer cap Erasmus, però si més endavant surt i ho he d’aprofitar i és per Nadal, ves a saber». També hi pot haver una altra hipòtesi: «O potser apareix algú millor que jo i li cediria la meva cadira sense dubtar-ho. El que tinc clar és que vull ser el pitjor dimoni d’aquests nous Pastorets perquè voldrà dir que aniran havent-n’hi de millors. Hi seré fins que hi hagi de ser», té clar, tot i que també apunta que no es veu fent cap altre personatge.
Assajant des de finals de setembre
Els assaigs es fan tots els dissabtes, des de finals de setembre, a la Fundació la Caixa, llevat comptades excepcions per Fires o dies festius com demà. La feina grossa ja està encarrilada i mica en mica l’obra es va posant a lloc. Se’n faran aquest any quatre funcions, el dia 25 de desembre 2/4 de 7 de la tarda, els dies 26, 27 i 28 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, més una prèvia el dia 23. Martí no creu que hagi de sacrificar massa res, per Nadal i Sant Esteve, per estar a punt a l‘hora que toca. Simplement «avances l’hora de dinar» i fas la celebració igualment. A casa seva hi estan tots posats, en els Pastorets. El pare fa de tramoia, «una feina invisible però que és clau, perquè en uns segons has de canviar l’escenari perquè l’obra avanci». La seva mare, professora de piano, està posada en la part musical de l‘espectacle.
Eduard Martí va tenir dubtes sobre cap on dirigir la seva formació un cop acabat el Batxillerat el curs passat. Es va decantar per la Història i la Història de l’Art, una passió que li va servir per guanyar el premi de Compromís Social en els guardons CRACS-UdG gràcies al seu Treball de Recerca a l’institut. S’havia plantejat intentar caminar per la interpretació o la música, però ho veu més com una afició. El treball premiat, centrat en el memorial democràtic, se centra en les memòries d’un avi tancat en un camp de concentració franquista a Santander, familiar d’un amic seu.
«De gran no sé què vull ser, tinc clar que em vull dedicar a alguna cosa dedicada a la història, de recerca, i si cal que hagi de ser professor d’institut, per exemple, per tenir un sou i poder-te dedicar també a la recerca, ho faré», subratlla. Martí té clar que «ser actor o músic professional no ho veig, és una afició». Una cosa que va començar amb set anys convertint-lo en angelet i que avui el té fent de Dimoni gros, divertit, i amb ganes d‘espantar els nens.
