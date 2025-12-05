Jordi Grau guanya el Premi Bonmatí d’articles de premsa
L’article «La processó amb el bisbe mort» sobre Josep Cartañà publicat a El Punt Avui li val el guardó, dotat amb 1.500 euros
El periodista Jordi Grau ha guanyat el premi Manuel Bonmatí d’articles periodístics per la peça La processó amb el bisbe mort publicat l’1 d’agost a El Punt Avui.
El guardó està dedicat a la memòria de Manuel Bonmatí (1903-1981), qui fou periodista, polític i banquer gironí. Té una dotació de 1.500 euros i el va atorgar ahir el Rotary Club de Girona al Casino de Girona. Grau també és president del col·legi de Periodistes a la província i fa sis dies a la setmana la secció Mirades al diari El Punt Avui. És dins aquesta secció on va publicar l’article guanyador, que parla de la mort fa 62 anys de Josep Cartañà, l’últim bisbe passejat en processó pels carrers del Barri Vell de Girona. Grau, que va ser membre del jurat, va assegurar que està molt il·lusionat: «Em fa molta il·lusió rebre’l per la llarga llista de personatges importants que l’han guanyat». A més, indica que després de molts anys dedicant-se a la informació d'actualitat i política, li venia "molt de gust" escriure crònica costumista. "Escric aquests articles amb la voluntat de salvar la memòria, no des de la nostàlgia sinó perquè es recordi", explica. "A la informació d'actualitat no hi pots posar color o un determinat estil, i la crònica et permet una altra manera més plàcida de fer a través de la meva mirada", diu. Sobre l'article de la processó de Josep Cartañà, admet que no té cap record de la processó, però va partir del llibre Cera de Miquel Pairolí.
Abans del lliurament, Jordi Xargayó, membre del jurat i exdirector de Diari de Girona, va fer una glossa sobre la trajectòria de Manel Bonmatí com a cronista d’esports, que va començar a l’antic Diari de Girona durant la II República i va continuar a la secció En Voz Baja a Los Sitios, on, amb el pseudònim de “Gol”, comentava l’actualitat esportiva, sobretot la del Girona FC, amb un estil molt peculiar. En Voz baja es va publicar dos dies a la setmana durant 38 anys. Jordi Xargayó va definir Manel Bonmatí com “el pioner del periodisme esportiu” a les comarques gironines.
