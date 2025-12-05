Narcís Bardalet: "Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes prostitutes"
Després de 36 anys, la mort del geni empordanès encara continua fent parlar
Fa 36 anys de la mort de Salvador Dalí, però el seu final encara continua fent parlar. Ho exemplifiquen fets com que la sèrie El Forense de TV3 hagi dedicat, dilluns passat, un doble capítol als darrers dies de vida del geni i al seu embalsamament, que va anar a càrrec del protagonista del programa, el forense Narcís Bardalet.
I és cert que, de tant que se n’ha parlat, podria semblar que ja no queda res per descobrir sobre la mort de Dalí. Però sempre hi ha més detalls per explicar. I si no, que li ho preguntin a Bardalet, que sempre té anècdotes amagades sota la màniga.
A la sèrie El Forense i Dalí, Bardalet relata una història que, si més no, sorprèn. Les primeres persones fora del cercle més proper de Dalí que van veure el geni embalsamat van ser unes prostitutes.
Segons Bardalet, tot comença quan acabaven de fer l'embalsamament i estaven descansant al carrer. “Eren les tres de la matinada i estàvem xerrant. Ens estàvem acomiadant, i de sobte apareixen quatre o cinc noies vestides de manera molt cridanera. Eren prostitutes del carrer de la Jonquera”, recorda. “Allà hi havia bars molt típics, i els noms prometien: Mi Café, El Cluclú, El Copacabana, El Sube y Baja...”, afegeix amb un somriure.
Les prostitutes van demanar si podien veure Dalí embalsamat, ja que l’endemà “no podien anar-hi”. “Ens van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí, si us plau deixi’ns entrar'. La policia els va dir que no. Elles van insistir que els agradaria venir l’endemà, però que no podien.” Finalment, les van deixar entrar.
Davant d’això, Manel Alías, conductor d’El Forense, pregunta a Bardalet si les prostitutes van trobar que havien fet bona feina. “Van dir que sí. No sé si deien la veritat, però m’interessava creure-me-les. Van fer una crítica positiva i se’n van anar educadament”, conclou el forense figuerenc.
La primera foto de Dalí mort té l'ADN de l'EMPORDÀ
Casualment, una de les primeres persones que va veure Dalí embalsamat i que va tenir el privilegi de fer la primera foto del geni mort va ser el periodista de l’EMPORDÀ Santi Coll. Va ser casual, però va ser un fet que, com explica ell mateix, “l’ha marcat”.
La Fundació Dalí va voler que els primers a fotografiar el geni mort fossin periodistes de la premsa local. En aquell moment, el fotògraf de l’EMPORDÀ era el recentment desaparegut Pere Puértolas, que combinava aquesta feina amb la venda de bitllets de bus.
“Com que havia d’anar a treballar en la seva altra feina, em va donar dues càmeres i em va tocar fer les fotos, amb molta por que no quedessin bé”. Sortosament, la imatge va quedar de forma excel·lent i va acabar fent la volta al món.
