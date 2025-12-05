Nelson Valente crea una comèdia per a les T de Teatre
«Avui no ploraré», que s’estrena aquest divendres a Temporada Alta, aborda les relacions familiars i la salut mental
Marta Cervera
La família i en particular, la relació de tres germanes centren Avui no ploraré, la nova comèdia que l’autor i director argentí Nelson Valente ha dissenyat a la mida de les T de Teatre. Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca protagonitzen l’obra al costat de Jordi Rico i Albert Ribalta, amb qui ja havien col·laborat en anteriors projectes . «És una obra ideal per al Nadal», assenyalen amb ironia les intèrprets de T de Teatre. «Si no fan la catarsi a casa la poden fer al teatre», fan broma. Avui no ploraré té alguna cosa de Les tres germanes de Txékhov. «Hi ha alguna referència perquè he llegit molt Txékhov i està en el meu inconscient», indica el director.
Com passa sovint en aquests àpats en què es reuneixen tots els parents, sempre hi pot haver algú que s’ofengui per un comentari, una broma o un record. Es pot dir que Avui no ploraré, que s’estrenarà avui al Teatre Municipal de Girona dins el festival Temporada Alta (demà hi tornen) abans de començar funcions a Barcelona, és una comèdia catalana a l’argentina.
Riure sense parar
Des que van veure El loco y la camisa, les T de Teatre volien treballar amb Valente. «Ens encanta la seva manera d’escriure diàlegs genials i de parlar de coses pròximes amb què la gent es pot identificar a través d’un humor, que de vegades pot ser molt bèstia, cínic i fins i tot incòmode», ressalten.
«L’obra és de l’estil de El loco y la camisa. Amb ella la gent reia sense parar així que hauria de passar el mateix en aquesta», assenyala l’autor i director. «El que ens agrada de Nelson és la seva capacitat per posar-te en una coctelera i agitar-te. És maco veure com et treu de la zona de confort», diuen l’actrius.
L’obra està protagonitzada per tres germanes, Llum (Carme Pla), Lola (Mamen Duch) i Bibiana (Àgata Roca) que es reuneixen a casa d’una d’elles per celebrar la sortida del psiquiàtric d’una de les germanes. L’arribada per sorpresa d’Oltra (Marta Pérez), l’excèntrica amiga de Llum que s’ha escapat d’una institució mental, alterarà el retrobament familiar en què també participen Miguel (Jordi Rico), el marit de Bibiana, i Gerard (Albert Ribalta), el marit de Lola. Al final resultarà que totes estan bastant tocades i que la més assenyada, amb tot, és la germana que acaba de sortir de la clínica.
