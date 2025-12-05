Lluís Homar reflexiona sobre la llibertat en una adaptació d''El Gran Inquisidor'
« Bach – Dostoievski – Messiaen», que es veurà diumenge al festival Temporada Alta, també compta amb la interpretació dels pianistes Emili Brugalla i Vesko Stambolov
El festival Temporada Alta reflexiona sobre la controvèrsia entre esperit i poder, llibertat i autoritat, en 'Bach - Dostoievski - Messiaen', a través d'una adaptació d''El Gran Inquisidor' de Dostoievski que dialoga amb les músiques espirituals de Bach i Messiaen.
Aquesta representació és la nova creació de l'actor Lluís Homar, al costat del duo de pianistes Emili Brugalla i Vesko Stambolov, que presenta "la denúncia descarada a l'Església Catòlica Romana de Dostoievski", com ha explicat Homar en la presentació de l'obra aquest divendres.
L'espectacle, que es presentarà aquest diumenge a l'Auditori de Girona sota la programació del festival Temporada Alta, narra la trobada entre 'El Gran Inquisidor', interpretat per Lluís Homar i que representa la veu de l'autoritat, i Jesucrist, que no parla i personifica la llibertat, a través de la música de Bach i Messiaen, interpretat pel duo Brugalla i Stambolov.
La reunió entre els dos protagonistes presenta un monòleg de l'Inquisidor, que recrimina a Jesús que "la gent no sap què fer amb la llibertat i necessiten una organització que els marqui", ha explicat Homar.
El pianista Emili Brugalla ha dit que "el principal repte" que l'obra presenta als músics, que defineix com "els representants de Jesús a l'escenari", és "recordar que la veu de l'Inquisidor és la corrompuda pel dimoni", i, per fer-ho, Brugalla i Stambolov interpreten els Chorals de Bach i les Visions de Messiaen a piano.
L'obra 'Bach - Dostoievski - Messiaen', segons Brugalla, interpel·la a un públic actual perquè "descriu la tirania": "Existeix la percepció que les coses només formen part d'un segle, però la condició humana és la mateixa. Aquí estem parlant de la falsa llibertat i això ens uneix", ha afirmat el pianista.
En aquesta línia, Homar ha explicat que l'objectiu de l'obra també és "buscar allò que faci de pont" entre les dues postures presentades.
