Toni Sala obrirà un Indilletres diferent, instal·lat en un envelat al passeig de la Bisbal
La fira literària de la Bisbal reunirà durant aquest cap de setmana 46 editorials d'arreu dels Països Catalans
L'escriptor guixolenc Toni Sala inaugurarà aquest dissabte (11.30) la vuitena edició de la fira Indilletres, que enguany tindrà lloc en un gran envelat instal·lat a l’aparcament del passeig Marimon Asprer de la Bisbal d'Empordà. El canvi d’ubicació respon a les obres d’ignifugació del Pavelló Firal i s’ha resolt amb una gran carpa que garantirà el correcte desenvolupament de la fira, que ha programat una trentena d'activitats per aquest cap de setmana.
Si bé inicialment l’acte inaugural havia d’anar a càrrec de Pilarín Bayés, la il·lustradora està lesionada i finalment serà l'autor de Persecució i Escenaris qui doni el tret de sortida a la fira literària.
L'edició d’enguany comptarà amb la participació de 46 editorials independents dels Països Catalans, dues llibreries de la Bisbal i set biblioteques del Baix Empordà. Entre les propostes destacades hi ha una tarda dedicada a Mercè Rodoreda, amb un debat sobre la seva força creadora amb Araceli Buch i Toni Sala, i un concert del duet L’arannà inspirat en contes de l’autora.
La fira també oferirà diversos debats culturals i literaris, com ara una conversa sobre urbanisme i cultura; una taula sobre la relació entre alcohol, drogues i creativitat o un debat sobre la presència internacional de la literatura catalana.
