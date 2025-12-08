La 8a edició de la fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà clou amb una alta afluència de públic
Enguany s'ha celebrat en un envelat al passeig Marimon Asprer a causa d'unes obres al pavelló Firal
La 8a edició de la fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà ha clos amb una alta afluència de públic, segons destaquen els organitzadors. El certamen ha reunit un total de 46 editorials i llibreries, i ha registrat "bones xifres de vendes" tant dissabte com diumenge. Enguany s'ha celebrat en un envelat al passeig Marimon Asprer i no al pavelló Firal -la seva ubicació habitual- a causa d'unes obres. Malgrat el canvi, la membre de l'associació Indilletres, Judit Pujadó, ha ressaltat que la coincidència amb el pont de la Puríssima ha afavorit l'arribada de visitants. "La gent ha respost i estem molt contents que sigui així". Pujadó ha afegit que en aquesta edició la Indilletres "ha confirmat la seva força com a fira literària de referència".
La 8a edició de la fira Indilletres ha clos aquest diumenge amb un balanç molt positiu per part de l’organització. Durant tot el cap de setmana s'ha registrat una afluència molt elevada de visitants, tant als matins com a les tardes. A més, les 46 editorials i llibreries participants han comptabilitzat bones xifres de vendes.
Enguany la fira s’ha celebrat en un envelat instal·lat al passeig Marimon Asprer, com a solució "excepcional i temporal". El motiu és que unes obres d'ignifugació han impedit que se celebrés al pavelló Firal. L’organització destaca que l’espai “ha funcionat molt bé”, però preveu que la fira torni a la seva ubicació habitual l’any 2026, un cop finalitzats els treballs.
La membre de l’associació Indilletres, Judit Pujadó, ha indicat que aquesta edició "ha començat amb molts entrebancs" però que l’Ajuntament "s’hi ha implicat de valent" i ha fet possible un espai "magnífic on fer la fira". Pel que fa al públic, Pujadó ha subratllat que han constatat que "hi ha país, que hi ha públic lector i que hi ha molt públic lector en català". "La gent ha respost, i estem molt contents que sigui així", ha afegit.
Pujadó també ha assenyalat que el fet que coincidís amb el pont de la Puríssima ha afavorit l’arribada de visitants i ha contribuït a un cap de setmana de gran afluència, tant a l’envelat com a les activitats repartides pels diversos espais. Les presentacions de llibres han omplert el vestíbul del Teatre Mundial, mentre que els debats literaris, les sessions familiars i les exposicions han registrat una participació alta i continuada.
Els debats programats, que enguany abastaven temes com la cultura i l’urbanisme, la presència de la literatura catalana al món o la relació entre creació i experiència vital; han estat especialment seguits pel públic, que n’ha valorat la qualitat i la diversitat. L’organització considera que aquesta resposta reafirma el paper de la Indilletres "com un espai de reflexió i debat cultural obert a tothom".
L’actuació de cloenda, a càrrec del grup Remei de Ca la Fresca i la poeta Maria Callís, va reunir un públic molt nombrós i va posar el punt final a una edició que l’organització valora com “viva i amb molt de retorn de la gent”.
Pujadó ha volgut agrair també la tasca del voluntariat i ha destacat la importància dels debats que organitza Indilletres, els quals quedaran enregistrats al canal de YouTube de la fira, "per deixar un llegat i fer aquest país i aquesta cultura més grans, més democràtics i més lliures".
Per als impulsors, la Indilletres s'ha confirmat com a fira literària de referència a les comarques gironines.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres