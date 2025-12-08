Marc Rovira rep el premi de crítica literària de l’Indilletres
El jurat del Llucieta Canyà guardona «Els sicaris d’Eva Piquer» publicat a la revista «La Lectora»
La vuitena fira Indilletres de la Bisbal d’Empordà ha arrencat aquest dissabte amb l’entrega del premi Llucieta Canyà de crítica literària, que enguany ha recaigut en Els sicaris d’Eva Piquer, escrita per Marc Rovira. Es va publicar el 28 d’octubre de 2025 a la revista La Lectora, de la qual Rovira n’és membre fundador. El jurat ha valorat de manera especial l’esforç argumentatiu, el rigor intel·lectual i la capacitat interpretativa de l’article, que s’ha imposat entre les diferents crítiques analitzades.
Des del jurat remarquen que enguany no ha estat senzill trobar crítiques que complissin plenament els criteris del premi, ja que moltes es quedaven en la simple ressenya o en l’elogi de l’obra. En canvi, la crítica premiada destaca per la interpretació, la contextualització i la voluntat d’anar més enllà del comentari superficial, tal com estableixen les bases del guardó.
El premi, dotat amb 500 euros i impulsat amb el suport d’Òmnium Cultural del Baix Empordà, forma part de les activitats culturals de la fira Indilletres, que durant tot el cap de setmana proposa una trentena d'activitats en un envelat a l'aparcament del passeig Marimon Asprer de la Bisbal. En edicions anteriors han estat distingits Antoni Martí Monterde i Joan Simó, Gemma Medina, Joan Burdeus, Marina Porras, Eva Vázquez i Pere Antoni Pons. El premi Llucieta Canyà ret homenatge a l’escriptora bisbalenca, una de les primeres autores catalanes que van reflexionar sobre la condició femenina i la literatura compromesa.
