'Sirât' aconsegueix dues nominacions als Globus d'Or, a millor pel·lícula estrangera i banda sonora

La gala tindrà lloc l'11 de gener de l'any que ve i es considera l'avantsala dels Oscars

Una imatge de la pel·lícula Sirat.

Una imatge de la pel·lícula Sirat. / ACN

Redacció

Barcelona

El camí cap als Oscars es continua aplanant per a la coproducció catalana 'Sirât'. El film dirigit per Oliver Laxe i protagonitzat per Sergi López ha rebut dues nominacions als Globus d'Or, el de millor pel·lícula en llengua no anglesa i millor banda sonora. Els guardons marquen l'arrencada definitiva de la temporada de premis i es consideren, oficiosament, l'avantsala dels Oscar. Segueix així l'estela dibuixada fa dos anys per 'La societat de la neu', de J. A. Bayona, que també va competir als Globus d'Or -tot i que va marxar-ne amb les mans buides- i va acabar a la gran cerimònia de Hollywood. Els premis de la premsa estrangera els atorguen uns 500 membres procedents d'una norantena de països. Es lliuraran la matinada de l'11 de gener.

