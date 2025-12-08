El Sunset torna a donar tot el protagonisme al piano
El club gironí celebra la tercera edició del cicle Pianofortissimo del 12 al 20 de desembre amb intèrprets com Thomas Enhco o Shai Maestro
El Sunset Jazz Club de Girona tornarà a donar tot el protagonisme al piano amb la tercera edició del festival Pianofortissimo. I no un piano qualsevol, un Steinway model D de gran cua amb què aquest desembre jugaran sis grans pianistes. Després de comptar en les dues primeres edicions amb músics de la talla de Chano Domínguez, Marco Mezquida o Ignasi Terrraza, en aquesta edició, entre el 12 i el 21 de desembre, hi passaran intèrprets com Thomas Enhco, Roberto Tarenzi, Laurent Coq o Shai Maestro, músics, remarquen des de la sala, de gran renom internacional però encara no prou coneguts a casa nostra.
La cita començarà aquest divendres amb la projecció de la pel·lícula Bill Evans Time Remembered, i els recitals a piano sol arrencaran el 16 amb el valencià Albert Sanz, que oferirà una proposta única feta a mida pel format que proposa el festival.
L’endemà, el pianista i compositor de jazz i música clàssica Thomas Enhco durà al Sunset una singular combinació de gèneres que va del jazz al pop i la clàssica aclamada per la crítica internacional.
El dijous 18 serà el torn del pianista milanès Roberto Tarenzi, que tornarà al club gironí per presentar el disc My inspiration.
També repetirà visita el pianista francès Laurent Coq, que fins ara hi havia presentat els seus repertoris a trio. El 19 oferirà un repertori propi amb composicions dels grans mestres del jazz com Thelonious Monk.
Dissabte 20 de desembre arribarà a Girona Shai Maestro, que presentarà Miniatures & Tales; i el diumenge 21, conclourà el festival el jove pianista i compositor Biel Harper, que recentment ha estrenat el disc Ocell.
L’agosarada proposta d’un festival dedicat exclusivament als recitals a piano sol en petit comitè té un al·licient particular: poder escoltar en un format de proximitat un instrument reservat habitualment a grans auditoris i teatres.
I és que el piano Steinway & Sons de gran cua que s’instal·larà durant una setmana al Sunset Jazz Club, custodiat i conservat per l’empresa Pianos Frigoler, s’ha tocat en cites tan especials com l’històric concert de Ray Charles a la plaça de toros de Girona l’any 1985.
Aquest any, els concerts seran enregistrats per ser publicats en discs o recopilatoris. Coincidint amb els deu anys de la publicació de Live at Sunset, testimoni d’un concert de Marco Mezquida i Albert Bover amb dos pianos, la gravació d’aquesta edició del cicle vol seguir el mateix esperit: mostrar un club amb valor prescriptor, programant i enregistrant grans músics, alguns encara no tan coneguts com es mereixen, com ho era Mezquida aleshores.
