El cicle Vesprades tanca superant els 300 espectadors als ateneus gironins
L’organització assegura que s'han acomplert les expectatives de públic amb els nou concerts programats
El cicle Vesprades, que ha passat per ateneus de diversos municipis gironins com Girona, Sant Feliu de Pallerols o Bescanó, ha tancat la seva primera edició a les comarques gironines amb una participació d’unes 350 persones en els nou concerts que han programat als ateneus gironins. Amb una mitjana d’uns 45 espectadors per recital, l’organització conclou que s’han complet les expectatives dins el seu objectiu de «reafirmar els ateneus com espais alternatius de programació emergent de petit i mitjà format. En aquest sentit, el director de la Casa de la Música de Girona, Jordi Planagumà, ha ressaltat que amb el cicle reafirmen que "la cultura creix amb més força quan arrela al territori i dona espai a veus que sovint queden fora del radar dels grans circuits” i ha afegit: "la música que neix als marges mereix un altaveu i aquest cicle vol ser-lo: pausat, proper i essencial per a la diversitat del nostre país".
En una aposta de format de solistes i duets amb música íntima, la primera edició ha comptat amb els artistes emergents Judit Jacquet, Foresta, Noriko i Ferran, Pau Brugada, David Mauricio, Aluet, Arar i Nuns. Els ateneus que han acollit aquesta primera edició són l’Esbart de la Vall d'Hostoles, el Casino de Tortellà, Centre l'Avenir Fanalenc de Platja d’Aro, La Cate de Figueres, l’Ateneu Republicà de Bescanó, el Casino de Campdevànol, l’Ateneu 24 de Juny de Girona i la Fundació Cultural El Foment.
