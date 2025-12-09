El cinema Odeon de Salt serà un dels pocs que projectarà la tercera entrega d'Avatar amb la tecnologia Cinity
Aquesta projecció premium integra les millors qualitats de resolució del cinema
Els cinemes Odeon Multicines de Salt projectaran la pel·lícula Avatar: Fuego y Ceniza amb la tecnologia d'alta definició Cinity, que integra les millors resolucions resolucions del cinema, entre les quals la 4K, la 3D i l'HFR, i fa que la imatge sigui nítida, brillant i fluïda i amb un 3D més profund. El sistema, d'origen xinès, es podrà veure en onze dels cinemes que Odeon té repartits per Espanya, entre els quals el gironí.
Segons el fundador i propietari dels multicinemes, Luis Carlos Millán, la tercera entrega d'Avatar es "gaudeix de veritat quan la tecnologia està a l'altura de la seva ambició visual". La pel·lícula s'estrenarà el pròxim 19 de desembre als cinemes.
Des que va instal·lar aquesta tecnologia a les seves sales, Odeon ha projectat una setantena de llargmetratges, entre els quals Wicked: Parte 2, Predator Badlands, Blancanieves, Mufasa, Capitán América o Indiana Jones.
