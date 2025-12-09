La llibertat i l'amor, motors de la programació del Teatre Municipal de Girona
L'equipament portarà trenta espectacles i estrena un programa de mediació per arribar a col·lectius que no van al teatre a través de pràctiques artístiques i tallers de formació
La nova temporada del Teatre Municipal de Girona parlarà, sobretot, de la cerca per la llibertat, d'amor i d'una reflexió de l'actualitat a través de mirades molt diferents. Tot plegat, a través de la mirada de dramaturgs com Oriol Broggi, Israel Solà, Alberto Conejero, Pere Arquillué o Clara Segura. Els trenta títols que arribaran a la programació conformen una barreja de formats i llenguatges (teatre, òpera, dansa, circ, escena híbrida i música) que destaquen per la seva "complexitat" i que volen "reconciliar-se amb el món i reivindicar el teatre com a lloc de llibertat, refugi i com a espai segur", segons ha manifestat la responsable d'arts escèniques de l'equipament, Elena Carmona. A més, també volen arribar a fer el teatre més accessible, motiu pel qual l'equipament encetarà un nou programa de mediació amb activitats artístiques i tallers formatius per arribar a col·lectius que no consumeixen teatre.
L'equipament ja va avançar alguns dels espectacles més destacats que arribaran l'any 2025: La corona d'espines de Josep Maria de Segarra amb direcció i composició musical de Xavier Albertí; La Mà de Martin McDonagh dirigida per Pau Carrió; Caperucita en Manhattan, reinterpretació de Carmen Martín Gaite del conte de Perrault i dirigit per Lucía Miranda; La Cordero i el seu exèrcit, el tancament de la trilogia de dansa contemporània de Sol Picó; i la presentació del disc És pregunta de Tarta Relena.
Pel que fa a l'escena teatral, que conforma el percentatge més gran del programa (33%), Carmona ha destacat, més enllà dels clàssics de Sagarra i Miranda, l'obra Grand Canyon, dirigida per Pere Arquillué i protagonitzat per Joan Carreras i Mireia Aixalà, i que també parla de la lluita pels somnis i la llibertat.
L'altre gran tema que genera passions i inspira és l'amor, que també serà present a la programació amb peces com la d'El Cor dels amants, de Tiago Rodrigues, director del Festival Avignon, i representada per Ernest Villegas i Marta Marco; o la comèdia Una festa a Roma de Marc Artigau dirigida per Clara Segura, que parla de l'amor i el desig durant la tercera edat. Alberto Conejero, per la seva banda, presentarà Leonora, un acostament poètic a l'univers de la pintora, escultura i escriptora surrealistaa Leonora Carrington. L'òpera també s'obre pas dins el programa amb Norma i La Traviata.
Un cant a la vida tot i el dolor
Dins la proposta de poètiques singulars, que inclou dansa, circ o música, l'equipament porta un "gran descobriment", la dramaturga Dorothée Munyaneza, una ruandesa establerta a Marsella que presenta Umuko, espectacles de dansa i música en directe formada per cinc artistes ruandesos que parlen d'identitat, patrimoni i tradició fent un cant a la vida tot i el dolor d'haver patit un genocidi.
La temporada s'encetarà el 4 de gener amb el 1r Combinat de Circ del Col·lectiu de Circ de Girona, que portarà al Teatre sis artistes de diverses disciplines artístiques, entre les quals jocs icaris, diàbolo o acrobàcia. Aquesta serà una de les propostes dins de la programació Intergerneracionals, dirigida a tots els públics, i que també portarà els espectacles Ona de Laura Alcalà, que combina dansa, objectes, llum i música en directe; Ça Turne de Non Sin Tri, que durà sis artistes de circ a l'escenari amb una obra inspirada en l'univers; o Fantasmes de Guerra de La Baldufa, un conflicte entre germans a qui la guerra ha separat.
L'escena Paranormals, pensada per un públic més arriscat i obert a l'escena híbrida, porta Les chevaliers de Los Detectives; Hospital de Campo de Societat doctor Alonso; Symphony of Horror de Sara Manubens; i Bomba va de Glòria Ribera. D'altra banda, el Festival d'arts vives Això al Poble no li Agradarà, farà una activació a l'abril al Teatre amb la peça Riure Caníbal del Col·lectiu Las Huecas.
Espectacle comunitari
Una de les novetats d'aquesta temporada és el programa de mediació, que proposa sis experiències dirigides a la ciutadania, entre les quals destaquen el projecte Pas a Pas, que reunirà entre gener i juny vint persones amb parkinson per fer tallers grupals d'arts escèniques; i l'Altra biblioteca de la curiositat infinita, que recupera l'espectacle de Marga Socias i Thomas Roper amb l'objectiu de representar-lo al teatre de manera comunitària. Carmona ha avançat que durant tres mesos treballaran amb el grup de cosidores de Santa Eugènia i el servei d'acollida, entre altres entitats i ciutadans que vulguin formar-ne part.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
- Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents