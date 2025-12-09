Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La llibertat i l'amor, motors de la programació del Teatre Municipal de Girona

L'equipament portarà trenta espectacles i estrena un programa de mediació per arribar a col·lectius que no van al teatre a través de pràctiques artístiques i tallers de formació

El regidor de Cultura Quim Ayats i la directora d'arts escèniques del Teatre Municipal, Elena Carmona.

El regidor de Cultura Quim Ayats i la directora d'arts escèniques del Teatre Municipal, Elena Carmona. / Ajuntament de Girona

Ariadna Sala

Ariadna Sala

Girona

La nova temporada del Teatre Municipal de Girona parlarà, sobretot, de la cerca per la llibertat, d'amor i d'una reflexió de l'actualitat a través de mirades molt diferents. Tot plegat, a través de la mirada de dramaturgs com Oriol Broggi, Israel Solà, Alberto Conejero, Pere Arquillué o Clara Segura. Els trenta títols que arribaran a la programació conformen una barreja de formats i llenguatges (teatre, òpera, dansa, circ, escena híbrida i música) que destaquen per la seva "complexitat" i que volen "reconciliar-se amb el món i reivindicar el teatre com a lloc de llibertat, refugi i com a espai segur", segons ha manifestat la responsable d'arts escèniques de l'equipament, Elena Carmona. A més, també volen arribar a fer el teatre més accessible, motiu pel qual l'equipament encetarà un nou programa de mediació amb activitats artístiques i tallers formatius per arribar a col·lectius que no consumeixen teatre.

L'equipament ja va avançar alguns dels espectacles més destacats que arribaran l'any 2025: La corona d'espines de Josep Maria de Segarra amb direcció i composició musical de Xavier Albertí; La Mà de Martin McDonagh dirigida per Pau Carrió; Caperucita en Manhattan, reinterpretació de Carmen Martín Gaite del conte de Perrault i dirigit per Lucía Miranda; La Cordero i el seu exèrcit, el tancament de la trilogia de dansa contemporània de Sol Picó; i la presentació del disc És pregunta de Tarta Relena.

Pel que fa a l'escena teatral, que conforma el percentatge més gran del programa (33%), Carmona ha destacat, més enllà dels clàssics de Sagarra i Miranda, l'obra Grand Canyon, dirigida per Pere Arquillué i protagonitzat per Joan Carreras i Mireia Aixalà, i que també parla de la lluita pels somnis i la llibertat.

L'altre gran tema que genera passions i inspira és l'amor, que també serà present a la programació amb peces com la d'El Cor dels amants, de Tiago Rodrigues, director del Festival Avignon, i representada per Ernest Villegas i Marta Marco; o la comèdia Una festa a Roma de Marc Artigau dirigida per Clara Segura, que parla de l'amor i el desig durant la tercera edat. Alberto Conejero, per la seva banda, presentarà Leonora, un acostament poètic a l'univers de la pintora, escultura i escriptora surrealistaa Leonora Carrington. L'òpera també s'obre pas dins el programa amb Norma i La Traviata.

Un cant a la vida tot i el dolor

Dins la proposta de poètiques singulars, que inclou dansa, circ o música, l'equipament porta un "gran descobriment", la dramaturga Dorothée Munyaneza, una ruandesa establerta a Marsella que presenta Umuko, espectacles de dansa i música en directe formada per cinc artistes ruandesos que parlen d'identitat, patrimoni i tradició fent un cant a la vida tot i el dolor d'haver patit un genocidi.

La temporada s'encetarà el 4 de gener amb el 1r Combinat de Circ del Col·lectiu de Circ de Girona, que portarà al Teatre sis artistes de diverses disciplines artístiques, entre les quals jocs icaris, diàbolo o acrobàcia. Aquesta serà una de les propostes dins de la programació Intergerneracionals, dirigida a tots els públics, i que també portarà els espectacles Ona de Laura Alcalà, que combina dansa, objectes, llum i música en directe; Ça Turne de Non Sin Tri, que durà sis artistes de circ a l'escenari amb una obra inspirada en l'univers; o Fantasmes de Guerra de La Baldufa, un conflicte entre germans a qui la guerra ha separat.

L'escena Paranormals, pensada per un públic més arriscat i obert a l'escena híbrida, porta Les chevaliers de Los Detectives; Hospital de Campo de Societat doctor Alonso; Symphony of Horror de Sara Manubens; i Bomba va de Glòria Ribera. D'altra banda, el Festival d'arts vives Això al Poble no li Agradarà, farà una activació a l'abril al Teatre amb la peça Riure Caníbal del Col·lectiu Las Huecas.

Espectacle comunitari

Una de les novetats d'aquesta temporada és el programa de mediació, que proposa sis experiències dirigides a la ciutadania, entre les quals destaquen el projecte Pas a Pas, que reunirà entre gener i juny vint persones amb parkinson per fer tallers grupals d'arts escèniques; i l'Altra biblioteca de la curiositat infinita, que recupera l'espectacle de Marga Socias i Thomas Roper amb l'objectiu de representar-lo al teatre de manera comunitària. Carmona ha avançat que durant tres mesos treballaran amb el grup de cosidores de Santa Eugènia i el servei d'acollida, entre altres entitats i ciutadans que vulguin formar-ne part.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
  2. Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
  3. «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
  4. Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
  5. El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
  6. Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
  7. Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
  8. Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents

Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana

Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana

Presó per a una parella de Torrevieja reclamada per diversos jutjats, entre ells de Girona, per mig centenar d’estafes

Presó per a una parella de Torrevieja reclamada per diversos jutjats, entre ells de Girona, per mig centenar d’estafes

El Consell completa les franjes contra incendis des d'Amer a Vilobí d'Onyar

El Consell completa les franjes contra incendis des d'Amer a Vilobí d'Onyar

Olot reobre la pista de gel per Nadal

Olot reobre la pista de gel per Nadal

La llibertat i l'amor, motors de la programació del Teatre Municipal de Girona

La llibertat i l'amor, motors de la programació del Teatre Municipal de Girona

Òmnium i l'Ajuntament de Girona s'alien perquè el 2026 no hi hagi llistes d'espera als cursos de català del Consorci

Òmnium i l'Ajuntament de Girona s'alien perquè el 2026 no hi hagi llistes d'espera als cursos de català del Consorci

El Govern aprova un ajut d'1,3 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica de la planta de valorització de Campdorà

El Govern aprova un ajut d'1,3 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica de la planta de valorització de Campdorà

Imprudència a Girona: Un "influencer" intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya

Imprudència a Girona: Un "influencer" intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
Tracking Pixel Contents