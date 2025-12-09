El Messies Participatiu escalfa motors a la Catedral de Girona
El primer recital que farà l'Associació ha aplegat 110 cantaires, i ha comptat amb l'actor Jordi Subirà, l'organista de la catedral, Pau Riuró i el trompeta Jorge Jorques.
La catedral de Girona va acollir ahir el primer dels recitals que oferirà l'Associació Messies Participatiu amb 110 cantaires i un nombrós públic de 500 persones. El concert va comptar amb la col·laboració de l’actor Jordi Subirà, que va llegir uns quants fragments de La resurrecció de G. F. Handel, de Stefan Zweig, inspiradors tant del text de Charles Jennens, extret de passatges bíblics, com de la personalitat de Handel. La direcció del concert va ser a càrrec de Martí Ferrer, que és, a més, el preparador habitual dels cantaires gironins de l’Associació Messies Participatiu. Van intervenir també l’organista de la catedral, Pau Riuró, i el trompeta Jorge Jorques.
Aquest ha sigut el primer tast del concert que l'Associació oferirà el 13 de desembre a l'Auditori de Girona, que inclourà 180 cantaires, 150 dels quals de l'Associació, per interpretar el tradicional Messies de Händel participatiu. En aquesta ocasió, sota la direcció de Xavier Pastrana, hi haurà l’orquestra barroca Vespres d’Arnadí. Els solistes seran Marta Mathéu, Mercè Bruguera, Ferran Mitjans i Elías Arranz, i el cor d’escenari, l’Ensemble O Vos Omnes. Entre els cantaires hi haurà nenes i nens del Cor Infantil Preludi, estudiants de batxillerat de l’Institut Santiago Sobrequés i alumnes de l’Institut Josep Brugulat de Banyoles.
