'Dalí Fellowship Programme'

La Fundació Dalí impulsa un programa internacional de bequesa amb estades a Figueres

El projecte ofereix dues beques individuals de sis mesos, dotades amb 18.000 euros cadascuna

Salvador Dalí

Salvador Dalí / Fundació Gala-Salvador Dalí

Redacció

Redacció

Figueres

La Fundació Gala-Salvador Dalí ha anunciat l’obertura de la convocatòria 2026 del Dalí Fellowship Programme, un nou programa internacional de beques destinat a promoure la investigació sobre l’obra, el pensament i el llegat de Salvador Dalí. El projecte ofereix dues beques individuals de sis mesos, dotades amb 18.000 euros cadascuna, i s’adreça a investigadors i estudiosos d’àmbits vinculats a la figura de l’artista empordanès.

L’edició del 2026 valorarà especialment projectes relacionats amb arquitectura i escenografia, arts performatives, ciència, cultura material, moda i els ressons de Dalí en l’art contemporani. La Comissió d’Avaluació i Seguiment estarà presidida per Estrella de Diego, catedràtica d’Art Contemporani de la Universitat Complutense de Madrid i membre del Patronat de la Fundació.

El programa és de caràcter residencial i permetrà als investigadors treballar des de la seu de la Fundació Dalí a Figueres, a tocar del Teatre-Museu Dalí. A més d’un espai propi, els participants disposaran d’accés preferent a recursos documentals, bibliogràfics i digitals, i comptaran amb supervisió especialitzada vinculada al seu projecte de recerca. També es facilitaran condicions especials d’allotjament.

Salvador Dalí

Salvador Dalí. / Fundació Gala-Salvador Dalí

Amb aquesta iniciativa, la Fundació Dalí busca atraure talent i reforçar els vincles amb universitats i centres de recerca d’arreu del món. En aquest sentit, l’entitat ha contactat amb més d’un centenar d’institucions nacionals i internacionals per donar a conèixer el programa i afavorir l’intercanvi de coneixement entre investigadors de prestigi.

El Dalí Fellowship Programme s’inscriu en el propòsit de la Fundació de promoure una visió global de l’art i la cultura a través de l’univers dalinià, fomentant nous enfocaments interpretatius sobre el seu impacte en les Belles Arts i el pensament contemporani.

TEMES

