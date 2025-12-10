Un musical sobre Mozart, Mary Poppins i una pel·lícula d'Astèrix i Obèlix arribaran al CaixaForum per Nadal
L'equipament també acollirà tallers sobre l'exposició "Còmic, Somnis i història"
Durant aquestes festes, CaixaForum Girona acollirà un espectacle on la música és la protagonista. La proposta Mozart en vambes presenta la vida del cèlebre compositor, considerat com un dels millors de tots els temps, però a la vegada també com un “rebel”.
A més, amb el taller Jo canto en família: Mary Poppins el centre ofereix una activitat participativa que combina la música en directe i cantar en família per redescobrir els temes musicals més icònics del clàssic Mary Poppins.
El cinema també ocuparà un lloc destacat en la programació especial de Nadal del centre, amb la projecció de la pel·lícula d’animació Les dotze proves d’Astèrix. Es tracta d’una sessió vinculada a l’exposició present i que forma part del cicle Del còmic al cinema, dins del projecte Petits cinèfils. Per enriquir l’experiència, a l’inici de la sessió, es presentarà la pel·lícula proporcionant les claus bàsiques per interpretar-la i gaudir-la, i posteriorment s'obrirà un debat.
Les famílies que s’acostin al centre cultural durant les vacances de Nadal també podran gaudir de les visites comentades per a públic adult o familiar relacionades amb Còmic. Somnis i història, una exposició que reuneix originals de les millors vinyetes del món occidental i subratlla la doble condició del còmic com a eina de reflexió sobre el present i el futur, i com a poderós mitjà de creació de realitats paral·leles i universos imaginaris. Les visites familiars son dinamitzades, conduïdes per una educadora i proposen un recorregut especial amb activitats i dinàmiques diverses.
Tallers de creativitat i ciència
En el terreny de la divulgació científica, CaixaForum Girona ha preparat la mostra Explora: L’extinció dels dinosaures, una activitat divulgativa per descobrir fòssils reals, roques i meteorits i rèpliques que expliquen l’impacte del meteorit que va extingir als dinosaures. Pel que fa a les arts plàstiques, la programació d’activitats es complementa amb el taller «Llum d’hivern», amb el qual es podran crear ornaments que capturin la llum. El taller comptarà amb un racó d’exploració amb taules de llum i materials reflectants que quedaran penjats a l’espai formant una instal·lació col·lectiva i, finalment, un racó de confecció d’ornaments de material fungible.