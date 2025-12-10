Setdart subhastarà una obra de Dalí vinculada a la seva col·laboració amb Walt Disney en el projecte 'Destino'
La licitació, que inclou també una obra de Remedios Varo, tindrà lloc el pròxim 16 de desembre
Setdart ha anunciat que subhastarà una obra de Salvador Dalí vinculada a la seva col·laboració amb Walt Disney en el projecte 'Destino'. Aquesta "inesperada convergència entre surrealisme i animació converteix l’obra de Dalí en un dels lots més noticiables de la temporada", han destacat des de la casa de subhastes. L'obra de l'any 1946 té un valor estimat d'entre 80.000 i 90.000 euros. Setdart també subhastarà una obra de la pintora Remedios Varo, destacada figura del moviment surrealista. La licitació tindrà lloc el pròxim 16 de desembre com a part "d’una de les subhastes d’Art Contemporani més potents de l’any", marcada pel renovat interès internacional pel surrealisme.
La presència simultània de Dalí i Varos en la mateixa licitació subratlla "l’extraordinari moment que viu el mercat de l’art surrealista, un segment que en els últims anys ha experimentat un renovat interès internacional", han apuntat. Segons l'espai, col·leccionistes, institucions i públics joves estan "redescobrint la vigència del llenguatge oníric, la llibertat creativa i la càrrega simbòlica que van definir el moviment sorgit en la primera meitat del segle passat".
"El surrealisme viu un moment de fortalesa econòmica sense precedents". Tal com han assenyalat els experts de Setdart, la demanda d’art oníric "ha crescut notablement tant entre col·leccionistes privats i institucions com entre museus i un públic més jove, seduït per l’estètica simbòlica i lliure del subconscient". El surrealisme, han apuntat, ha demostrat "una capacitat única per connectar amb sensibilitats contemporànies: des de l’exploració del subconscient fins a la ruptura de normes visuals, el seu esperit continua influenciant la creació actual".
Aquest renovat interès ha impulsat la demanda i revalorització d’obres històriques, consolidant rècords de venda i situant el moviment com un dels més dinàmics del mercat global. “La nostra subhasta reflecteix aquest auge”, assenyalen des de Setdart. “Reunir en una mateixa sessió dues obres tan representatives del moviment manifesta la solidesa d’un mercat que continua expandint-se”.
Dalí
L’obra de Salvador Dalí relacionada amb 'Destino' ocupa un lloc singular dins la seva trajectòria. Han remarcat que el diàleg entre l’imaginari dalinià i la narrativa de Disney converteix aquesta peça en "un document artístic i cultural excepcional, capaç de transcendir la història de l’art i arrelar-se en la cultura popular". La seva presència a la subhasta "no només aporta un component icònic, sinó que reafirma l’atractiu global del surrealisme i la vigència de les col·laboracions transdisciplinàries que van marcar el segle XX".
L'obra de l'any 1946, que té un valor estimat entre 80.000 i 90.000 euros, va ser una eina de treball per a una pel·lícula. L'any 1945 Dalí va firmar un contracte amb Disney per crear un curtmetratge animat basat en la balada mexicana 'Destino'. El pintor català va treballar amb l'artista de Disney John Hench als estudis de Burbank a Califòrnia. Junts van crear centenars d'esbossos, pintures i 'storyboards'. Aquesta pintura va servir per definir l'atmosfera, la il·luminació i la paleta de colors d'una seqüència específica.
Remedios Varo
Per altra banda, la inclusió d’una obra de Remedios Varo posa de relleu "l’augment de l’atenció cap a les dones surrealistes, durant dècades relegades en els relats històrics". El seu univers híbrid —científic, esotèric i profundament poètic— ha guanyat "una rellevància extraordinària en els últims deu anys, situant-la com una de les artistes més cotitzades i demandades del surrealisme internacional".