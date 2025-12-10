Shakespeare, Sagarra i Pere Arquillué, protagonistes de la nova temporada escènica d'Olot
El Quartet Vivancos, Mishima i Xarim Aresté formaran part de la programació musical
Clàssics de Skakespeare, La corona d'espines de Josep Maria de Sagarra i Gran Canyon de Sergi POmpermayer i dirigida per Pere Arquillué són alguns dels espectacles protagonistes de la nova temporada teatral d'Olot. El primer semestre de l'any vinent inclourà una programació cultural formada per una seixantena de propostes que sumen teatre, música, dansa i exposicions que l'Ajuntament ha presentat aquest matí.
Les arts escèniques començaran i acabaran amb dos clàssics de Shakespeare, amb La tempestat, una obra plena de traïcions i venjances i que interpretarà La Perla 29 sota la direcció d'Oriol Broggi; i Cimbelí, la barreja d'èxits que l'anglès va fondre en un drama de conte de fades i que la companyia Parking Shakespeare representarà. La programació també inclou clàssics com La corona d'espines de Josep Maria de Sagarra, produïda pel Teatre Nacional de Catalunya.
També hi haurà propostes de dramatúrgia contemporània: una de catalana i una d’internacional. D’una banda, Gran Canyon, amb text de Sergi Pompermayer i dirigida per Pere Arquillué, que presenta la història de tres personatges que la vida els acaba de fer un tomb. I de l’altra, Ai! La misèria ens farà feliços…, escrita per Gabriel Calderón i interpretada per Pere Arquillué, Daniela Brown, Joan Carreras i Laura Conejero.
Dins l'apartat de la dansa, Olot acull la Companyia Mariantònia Oliver, que presentarà Las Muchísimas, una peça amb dones que estan a la seixantena i expressen orgulloses la diversitat; la companyia Humanhood portarà Vortex i Mar Garcia&Javi Soler representaran Caribe Mix'23.
Fantasmes de guerra, de La Baldufa; Pinocchio, de Roseland Musical, …I les idees volen, d’Animal Religion, el mag Sanyes; Entre cel i terra, de Circ Pistolet i Nauta, de Cor de Teatre compondran la programació pel públic familiar.
Les propostes pels més arriscats, els LAP (L’Altra Programació), estaran dedicades a l’arquitectura, coincidint amb el projecte Olot Arquitectura que es desenvoluparà al llarg del 2026. El primer, titulat Tres porques i creat per El Eje i Pau Masaló, el protagonitzen tres treballadores amigues i parteix de la deriva perversa del conte infantil dels tres porquets per parlar de la indústria càrnia, el capitalisme i els processos de producció. El segon és M.A.R., de la Companyia Andrea Díaz Reboredo, un viatge poètic i coreogràfic a través dels objectes. Finalment, es podrà veure Constructivo, de Piero Steiner i Ernesto Collado, que convidarà el públic a una visita d’obra en construcció perpètua.
Nou cicle de música de cambra
Una de les novetats d'aquesta nova temporada és el nou cicle de Música de Cambra que estarà format per sis concerts, un cada mes entre el gener i el juny i que es faran a l'Espai Cràter. Les audicions combinaran concerts a càrrec d’alumnes de l’ESMUC amb formacions ja consolidades com el Quartet Vivancos, i finalitzaran amb un concert a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Olot. Com ja es va avançar, Mishima seran els primers de sonar a la sala El Torín. Entre els noms més coneguts també hi haurà Xarim Aresté i Guillem Roma. En el marc del cicle Jazz Olot, es comptarà amb tres propostes: Geometrical Sardine, Rembrandt Trio i Blood Quartet & Dongyang Gozupa. A més, aquesta temporada hi haurà dos concerts de músics locals: Manzau, el projecte personal de la garrotxina Anna Serra, i la banda de punk Milícians.
