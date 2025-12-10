Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Traslladen la mandíbula de Banyoles de la farmàcia Alsius fins al nou Museu Arqueològic

La família dona a l'Ajuntament el primer fòssil de l'Estat en motiu de la reforma de l'equipament

Les imatges del trasllat de la mandíbula de Banyoles al Museu Arqueològic

Les imatges del trasllat de la mandíbula de Banyoles al Museu Arqueològic

Les imatges del trasllat de la mandíbula de Banyoles al Museu Arqueològic / Aleix Freixas/ACN

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Banyoles

La mandíbula de Banyoles, que correspondria a una persona neandertal, ja es troba en una vitrina al nou Museu Arqueològic Comarcal. Aquest dimecres s'ha fet un dispositiu especial format per conservadors i agents de la Policia Local que han ajudat a traslladar el fòssil des de la farmàcia Alsius, on la conservaven des de la seva troballa el 1887, fins al museu. Es tracta d'un trajecte de 170 metres que s'ha fet a peu fins al nou museu. Allà, els tècnics de conservació s'han encarregat de posar-la a la nova ubicació del museu que es reobrirà al públic aquest cap de setmana. Aprofitant la renovació de l'equipament, la família Alsius ha donat la mandíbula històrica a l'Ajuntament perquè s'exposi en comptes de la rèplica que hi havia fins ara.

