Xicu Masó, Harold Pinter o Guillermina Motta, noms destacats de la nova programació de La Planeta
La sala gironina portarà una trentena de propostes entre el gener i el juny, de les quals nou seran estrenes
Una classe magistral reflexiva del director i actor Xicu Masó, una versió del clàssic El Muntaplats de Harold Pinter i un espectacle de música de Jordi Vidal sobre Guillermina Motta són alguns dels plats forts que formaran part de la nova programació de la Sala La Planeta de Girona per l'any vinent. Entre el 10 de gener i el 21 de juny, es representaran més de 70 funcions repartides en 30 propostes de diverses disciplines escèniques, de les quals 9 seran estrenes absolutes.
La Planeta obrirà temporada el dia 10 de gener amb el nou projecte del director i actor Xicu Masó amb Una mena de master class (o crash), on convida al públic a un "crash course" escènic que transforma classes magistrals en converses i reflexions en espectacles.
Altres propostes de text seran les que ens proposaran Teatre Brik amb una versió del clàssic de Harold Pinter El Muntaplats, interpretat per a dues actrius (23 i 24 de gener); i Jordi Vidal reviurà la figura de Guillermina Motta a l'espectacle musical Guillermotta, que el 25 d'abril revisitarà clàssics com Remena nena, Lily o Pantera.
Cristina Arenas estrenarà On s'acaba el nom, una peça coral en un replà atemporal on personatges sense identitat esperen infinitament, entrellaçant fragments de vida, secrets familiars i històries no dites (13, 14 i 15 de febrer). També destaca el retorn de La Intempèrie amb Les cases dels altres, on qüestionen què és "casa" i la por de ser-ne expulsats, amb anècdotes vivencials que indaguen en la quotidianitat (6 i 7 de març); i Elena Ballester presentarà Soc la Mercè on una noia ingènua de poble, arriba a Barcelona com a minyona en una casa burgesa durant la postguerra catalana (8 de març).
Àlex Castro torna amb Un paradís a la forntera, el monòleg d'una que lluita contra l'opressió, la violència i l'oblit (17 i 18 d'abril); També tornen Las Espectadoras amb Tribut a les rates, on amb un to grotesc i tendre, denuncien el rebuig als vells i celebra la seva resistència política i memòria (9 i 10 de maig); finalment, Colectivo Alipori presentarà Verecúndia, una peça de tres dones que explora la vergonya i vulnerabilitat femenina a través de situacions quotidianes i la absència parental (29 i 30 de maig). L'obra s'ha gestat i presentat a l'edició d'enguany del Festival Z.
Humor, dansa i poesia
Dins el genere humorístic, la programació incorpora l'exitosa comèdia Un tal Cèsar de Marcel Tomàs i Cascaiper per reviure les figures de Juli Cèsar, Cleòpatra o Marc Antoni (21 i 22 de febrer); i la nova cia. Sistèmics estrenarà Hem de xerrar on dos homes amb limitacions intenten construir ponts de comunicació en un univers tancat (del 27 de febrer al primer de març). La dansa també tindrà un paper molt destacat, amb la proposta Celebration de la veterana i destacada ballarina i coreògrafa Montse Carré, un ball parlat sobre els seixanta anys de carrera (26 d'abril). Altres obres que arribaran l'any vinent són Heaven Help Me de Seed's Companyy i Cobosmika, una peça de dansa que contempla els instants de crisi on els recursos personals fallen davant les dificultats (7 de febrer) ; iTravessa, camí a l'inconegut de la cia. Las Lo Las, que abraça la incertesa com a font de creativitat i oportunitat (28 de març).
Dins l'àmbit de la poesia s'hi ha fet un lloc Ferran Joanmiquel, guanyador de la 28a edició del concurs d'obres de teatre breu en català Anreu Solsona, que durà Furia en format lectura dramatitzada (20 de febrer).
Obres familiars
Pel públic familiar, PocaCosa teatre estrenarà l'espectacle De caps, on la Joana, una noia pagesa i valenta, emprèn un viatge ple de proves per salvar la masia familiar amenaçada per la sequera (del 19 al 22 de gener); i també destaquen l'espectacle de Txo Titelles, que portarà un dels clàssics del seu repertori: Safrà i Serafí, en el que dos ratolins enemics acaben descobrint l'amistat; i la presentació del nou especacle de poesia per a infants de La Sola Cia, Pomes, peres i poemes.
Aquest any, la sala gironina oferirà nous abonaments amb descomptes, tant per nombre d'espectacles comprats com per packs de Dansa i Familiar.
