Ficció
Busquen figurants per una sèrie sobre El Bulli i Ferran Adrià que s'està rodant a l'Empordà
La gravació tindrà lloc a Cala Montjoi, a Roses, entre els dies 15 i 19 de desembre
L'agència A'G Agency ha obert un procés de selecció de figurants per participar en el rodatge d’una nova sèrie dedicada al llegendari restaurant El Bulli, Gènesi. La gravació tindrà lloc a Cala Montjoi, a Roses, entre els dies 15 i 19 de desembre.
Segons la informació difosa per l’agència, es busquen homes i dones d’entre 20 i 50 anys, amb disponibilitat per desplaçar-se fins a la localització pels seus propis mitjans. La participació serà remunerada, amb contracte laboral i alta a la Seguretat Social, fet que obliga els candidats a disposar de la documentació vigent.
Dades per a la inscripció
Les persones interessades han d’enviar un correu electrònic a figuracion.agency1996@gmail.com amb el nom complet, l’edat, el lloc de residència, el número de telèfon i una fotografia actual, indicant “EL BULLI” al camp de l’assumpte. Segons A’G Agency, tots els detalls i actualitzacions del projecte es poden seguir a www.agencyag.com i al perfil d’Instagram @agency_since1996.
Sobre la sèrie
La sèrie de ficció de sis capítols Gènesi narrarà la revolució gastronòmica que va suposar la irrupció al panorama mundial del cuiner Ferran Adrià i del restaurant El Bulli. La producció està basada en fets reals "però amb llicències dramàtiques que amaguen secrets desconeguts", segons es va anunciar durant el Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. 3Cat, Minoria Absoluta i Fishcorb Media produeixen una ficció que compta amb l'impuls de la Generalitat. David Pujol en serà el director i entre l'elenc protagonista hi haurà Mònica López, Miquel Fernández, Ivan Massagué o Carlos Cuevas.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge
- Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: 'Quin horror!