Carles Ribot porta "La Gira Impossible" a Olot i a la Mare de Déu del Mont
L'artista arribarà el divendres a la capital garrotxina després d'actuar a la majoria dels municipis de la comarca
"La Gira Impossible" de Carles Ribot arribarà demà a Olot després de fer parada a la majoria de municipis de la comarca garrotxina. Riudaura, l'Ermita de Font de Joan, Les Preses, Mieres, Sant Ferriol, Sant Miquel del Corb o Montagut i Oix són algunes de les parades que ha fet l'artista entre l'octubre i el desembre. Ribot tocarà a l'Espai Social Núria a les 20 h i es farà taquilla inversa.
Aquest no serà, però, l'últim concert de la gira per la Garrotxa, sinó que també passarà el dissabte per Sant Feliu de Pallerols i diumenge a la Mare de Déu del Mont, on es farà l'últim concert acústic d'aquest 2025. Els concerts a la comarca seguiran el proper 2026 alternant La Garrotxa i una nova comarca, el Pla de l'Estany.
"La Gira Impossible" és una proposta artística i itinerant de Carles Ribot que té l’objectiu de portar la seva música a tots els 947 municipis de Catalunya, de plaça en plaça com feien els antics trobadors. Aquest estiu ha passat pel Ripollès, en una gira que Ribot va iniciar l’any 2023.
