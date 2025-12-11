Entrevista | Dani Rovira Còmic i actor
Dani Rovira: «Em vaig donar i em vaig regalar tant, que vaig acabar sec»
Dani Rovira és als cinemes amb la singular comèdia Playa de lobos i aviat tornarà a la seva Màlaga per al seu tradicional xou nadalenc en el Teatre Cervantes, aquesta temporada el seu monòleg Vale la pena.
Elena Pita
Quin embolic més angoixant en una sola nit… S’aconsegueix no entrar en bucle amb un paper com aquest?
S’aconsegueix, perquè es roda a trossets i un té molt clares les seqüències del dia. És veritat que quan la veus armada hi ha tant de gir sobre gir que pot fer l’efecte que el meu personatge es tornarà boig, pobret, perquè no té la informació fins al final.
De fet, per moments sembla que s’està tornant- boig. No ho va patir vostè? Perquè l’espectador sí que ho pateix, eh.
És del que es tracta, de provocar emocions. El meu personatge és molt bàsic, un cadell que sent el que veu i veu el que hi ha. No entén res fins al final. I sí, una situació així en la vida et pot provocar un brot. M’agrada de la peli que no et pots atenir a res: és una comèdia, no, però rius; és un thriller, no, però tindràs el cul apretat; és un musical, no, però té els seus momentets… Llavors, què collons és això? Francella i jo no sabíem bé el que havíem fet i saps què vaig pensar quan la vaig veure muntada? Que és una pel·lícula ben rara. I com que jo soc molt estrany per al cinema, m’agraden les pelis que indaguen en camins més foscos o insondables, n’estic molt orgullós: no és mainstream ni té una etiqueta clàssica.
Mort a l’etiqueta?
És com la vida, que són moltes coses alhora. Al llarg del dia passes per 12 gèneres diferents. Mola que una peli es deslliuri dels estables.
No és que jo sigui el més llest de la classe, però ja estic una miqueta sacsejat de la vida
«Morir no fa mal perquè no te n’assabentes, només els altres pateixen. El mateix passa quan ets imbècil», cita atribuïda a Albert Einstein i epíleg de la pel·lícula. És atractiu fer d’imbècil?
És atractiu fer tot el que no tingui a veure amb tu, és molt divertit desproveir al teu personatge de tot el teu background i racionalitat. No és que jo sigui el més llest de la classe, però ja estic una miqueta sacsejat de la vida. És un personatge simple, hi ha gent que neix en una habitació i creu que aquí ho té tot i és feliç, i després a uns altres ens agrada obrir portes i ho anem complicant tot i arribem a un coneixement més vast. Té un punt de clown el personatge, d’aquest adult amb mirada de nen capaç de canviar d’emoció en qüestió de segons i que no es guarda res. I l’altre és el cara blanca, el que té la informació, usa la ironia i trenca la quarta paret per a dir-li al públic: déu meu, quin beneit aquest paio que es pensa que Metàfora és el nom de la meva dona.
De nou un personatge carregat de traumes: «Som les ferides que patim de nens», deia a propòsit del campió, i explicava que portava llavors 10 anys fent teràpia: 11 ja?, aquí continua?
Sí, sí, fins al punt que estic estudiant Gestalt, que és una branca especialitzada en el material regressiu, la ferida. Em sembla molt enriquidor. De la infantesa arrossegues solcs i aprenentatges que, si en fer-te adult decideixes treballar-los, entens d’on ve el teu caràcter. És una reconciliació, abraçant-te al nen. L’exercici consisteix a dir: tio, el que provoca tot això és un nen ferit que ets tu, i llavors et tornes més autoindulgent. El que et passa és un ressò del nen, de fet jo a casa tinc una foto meva de petit i quan em fustigo miro la foto i em dic: això li estàs fent a aquest xaval. Aquí estic, indagant, amb l’ajuda també de la professió.
Que és molt introspectiva en la mateixa psicologia, clar. Però digui’m, aquestes ferides li havien fet molt de mal, fins i tot físic?
No, en absolut. Tots tenim traumes, i per sort les noves generacions de pares que van a teràpia o es treballen, exerceixen la criança de forma més conscient. Qualsevol frase, encara que et sembli innòcua, pot crear un axioma en el nen que després a veure qui li ho porta al damunt. Clar que no tenir traumes és també un trauma, que en si és una invitació a créixer i sanar.
Trauma, somni i ferida en alemany (pura coincidència de significats). Apunta el que diu al fet que somia de ser pare, conscient?
Ni sí ni no. No ho descarto, però la teràpia que faig no està associada amb això. També et dic que no hauria d’adormir-me a la lluna i que avui faria una criança amb molta més presència i consciència; mentalment m’enxamparia en un moment molt guai.
Tots tenim traumes, i per sort les noves generacions de pares que van a teràpia o es treballen, exerceixen la criança de forma més conscient
Va estudiar Educació Física i Esport, quan es va adonar que tenia ànima de còmic?
No va haver-hi un moment exacte, però si faig memòria, la farsa sempre ha estat molt present en la meva vida, la meva família, el meu entorn. Van ser petits passos que ja presagiaven alguna cosa, no vaig pujar a un escenari de sobte davant de mil persones: em vaig treure el títol d’oci i temps lliure, vaig ser monitor de campament, feia animació infantil, típic pallasso de bodes, batejos i comunions, i quan vaig començar amb la improvisació i el contacontes em vaig adonar de la meva vis còmica. Però després cal professionalitzar la farsa damunt de l’escenari. Va ser un camí molt subtil, d’escalonets molt progressius; des dels 16 anys ja estava davant del públic, encara que fos en un banquet o una assemblea de campament o en una teteria davant 60 persones. La comèdia sortia de mi, encara que no volgués: d’acord, tinc gràcia, què hi farem.
Quan era un excel·lent i popular còmic, se’l percebia molt simpàtic, «però potser no ho soc tant», ha dit recentment. Ha canviat? La fama sobtada que va odiar, el limfoma que va patir, la subseqüent depressió, el van canviar molt.
Sí, tot això em va canviar molt. O no sé si és que em vaig despullar de tot el que no era meu i, de sobte, el que apareix ara s’assembla més al d’abans, perquè vaig tenir necessitat de protegir-me de l’exterior, de les xarxes, de les altes expectatives… Llavors va arribar un moment en què em vaig buidar, perquè vivia per i per a l’altre, i quan ets popular l’altre és molta gent. I aquí la teràpia i el recolliment van fer el seu efecte. Ara no tolero que ningú alteri la meva pau. Quan un posa límits, l’altre ho pot veure com una afronta, però en el meu fur intern crec que soc una persona excepcional; ocorre que m’he donat i regalat tant, que vaig acabar sec. Igual no és un canvi sinó una depuració, deslliurar-me del superflu i quedar-me amb l’essència: com a humà tinc els meus límits, no puc estar complint les expectatives de mig país, així que cada vegada se me’n fot més el que l’altre pugui pensar.
L’ésser humà va de Beethoven a Hitler, de Drexler a l’ultra Ochaíta; cap altra espècie té un ventall tan ampli de comportament
La clau d’un bon actor, diu a propòsit del seu treball teatral, és «obrir-se en canal per a connectar amb el públic». També funciona si no ets actor, entre la gent comuna?
A mi em funciona amb els altres, amb la gent honesta. Però vivim en una societat en la qual quan et mostres com ets i buides el teu cap d’excuses, moltes gràcies però ara no, se’t mira malament. A mi m’encanta la gent que es marca els límits. Quan tu talles a algú el seu privilegi a abusar de tu, s’ho pren com una ofensa. Passa molt en la família.
No serà el seu cas?
No ho sé, depèn, hi ha amb qui sí que he hagut de posar límits i m’ho ha agraït i altres que s’han ofès.
Tornant a la peli, al pervers paper del seu coprotagonista, com de vil pot arribar a ser l’ésser humà?
Jo crec que l’ésser humà té un grandíssim espectre, és possible traspassar tots els límits, fins a arribar a la patologia. L’ésser humà va de Beethoven a Hitler, de Drexler a l’ultra Ochaíta; cap altra espècie té un ventall tan ampli de comportament. Entre el pitjor gos i el millor, no hi ha una distància tan llarga.
