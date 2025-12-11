Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Concert Rosalía

S’esgoten les entrades per als concerts de Rosalía a Madrid i Barcelona

La catalana farà vuit concerts a Espanya al Movistar Arena i el Palau Sant Jordi

Rosalía durant la gala dels 40 Music Awards 2025 al Roig Arena de València.

Rosalía durant la gala dels 40 Music Awards 2025 al Roig Arena de València. / Los40 / EFE

Laura Nuel

Després que dimarts 9 de desembre s’esgotessin les entrades de la prevenda de tiquets per al ‘Lux Tour’ de Rosalía del 2026, avui ha sigut la venda general per aconseguir entrades per a algun dels 42 concerts que farà a 17 països diferents per Europa, els Estats Units i Llatinoamèrica, vuit d’ells a Espanya. Igual com va passar dimarts, les entrades s’han esgotat ràpidament, a les 11.30 h.

Els que no van poder aconseguir entrades en la prevenda de dimarts han tingut una altra oportunitat aquest dijous. La sala d’espera s’ha obert a les 09.15 hores i les entrades s’han posat a la venda de manera progressiva. A partir de les 10.00 hores podien comprar-se les entrades per als concerts del 30 de març i l’1 d’abril al Movistar Arena de Madrid i per al 13 i 15 d’abril al Palau Sant Jordi de Barcelona. A partir de les 11.00 hores s’han posat disponibles les entrades per al 3 i 4 d’abril a Madrid i per al 17 i 18 d’abril a la capital catalana. En el cas de les entrades per als concerts internacionals a Europa, la majoria d’entrades han pogut adquirir-se a partir de les 10.00 hores.

Les entrades s’han pogut comprar a través de les plataformes de Ticketmaster, Live Nation i El Corte Inglés, i el preu oscil·lava entre els 45 euros i les 115 les més cares, sense comptar les despeses de gestió.

Aquesta és la llista completa dels concerts que farà la catalana a la seva gira:

  • 16 de març – Lió, França – LDLC Arena
  • 18 de març – París, França – Accor Arena
  • 20 de març – París, França – Accor Arena
  • 22 de març – Zuric, Suïssa – Hallenstadion
  • 25 de març – Milà, Itàlia – Unipol Forum
  • 30 de març – Madrid, Espanya – Movistar Arena
  • 1 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena
  • 3 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena
  • 4 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena
  • 8 d’abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
  • 9 d’abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
  • 13 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
  • 15 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
  • 17 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
  • 18 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
  • 22 d’abril –Amsterdam, Països Baixos – Ziggo Dome
  • 27 d’abril – Anvers, Bèlgica – AFAS Dome
  • 29 d’abril – Colònia, Alemanya – Lanxess Arena
  • 1 de maig – Berlín, Alemanya – Uber Arena
  • 5 de maig – Londres, Regne Unit – The O2
  • 4 de juny – Miami, EUA – Kaseya Center
  • 8 de juny – Orlando, EUA – Kia Center
  • 11 de juny – Boston, EUA – TD Garden
  • 13 de juny – Toronto, Canadà – Scotiabank Arena
  • 16 de juny – Nova York, EUA EUA – Madison Square Garden
  • 20 de juny – Chicago, EUA – United Center
  • 23 de juny – Houston, EUA – Toyota Center
  • 27 de juny – Las Vegas, EUA – T-Mobile Arena
  • 29 de juny – Los Angeles, EUA – Kia Forum
  • 3 de juliol – San Diego, EUA – Panga Arena
  • 6 de juliol – Oakland, EUA EUA – Oakland Arena
  • 16 de juliol – Bogotà, Colòmbia – Movistar Arena
  • 24 de juliol – Santiago, Xile – Movistar Arena
  • 25 de juliol – Santiago, Xile – Movistar Arena
  • 1 d’agost – Buenos Aires, Argentina-Movistar Arena
  • 2 d’agost – Buenos Aires, Argentina-Movistar Arena
  • 10 d’agost – Rio de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
  • 15 d’agost – Guadalajara, Mèxic – Arena VFG
  • 19 d’agost – Monterrey, Mèxic – Arena Monterrey
  • 24 d’agost – Ciutat de Mèxic, Mèxic – Palau dels Esports
  • 26 d’agost – Ciutat de Mèxic, Mèxic – Palau dels Esports
  • 3 de setembre – San Juan, Puerto Rico – Colosseu de Puerto Rico

