Concert Rosalía
S’esgoten les entrades per als concerts de Rosalía a Madrid i Barcelona
La catalana farà vuit concerts a Espanya al Movistar Arena i el Palau Sant Jordi
Laura Nuel
Després que dimarts 9 de desembre s’esgotessin les entrades de la prevenda de tiquets per al ‘Lux Tour’ de Rosalía del 2026, avui ha sigut la venda general per aconseguir entrades per a algun dels 42 concerts que farà a 17 països diferents per Europa, els Estats Units i Llatinoamèrica, vuit d’ells a Espanya. Igual com va passar dimarts, les entrades s’han esgotat ràpidament, a les 11.30 h.
Els que no van poder aconseguir entrades en la prevenda de dimarts han tingut una altra oportunitat aquest dijous. La sala d’espera s’ha obert a les 09.15 hores i les entrades s’han posat a la venda de manera progressiva. A partir de les 10.00 hores podien comprar-se les entrades per als concerts del 30 de març i l’1 d’abril al Movistar Arena de Madrid i per al 13 i 15 d’abril al Palau Sant Jordi de Barcelona. A partir de les 11.00 hores s’han posat disponibles les entrades per al 3 i 4 d’abril a Madrid i per al 17 i 18 d’abril a la capital catalana. En el cas de les entrades per als concerts internacionals a Europa, la majoria d’entrades han pogut adquirir-se a partir de les 10.00 hores.
Les entrades s’han pogut comprar a través de les plataformes de Ticketmaster, Live Nation i El Corte Inglés, i el preu oscil·lava entre els 45 euros i les 115 les més cares, sense comptar les despeses de gestió.
Aquesta és la llista completa dels concerts que farà la catalana a la seva gira:
- 16 de març – Lió, França – LDLC Arena
- 18 de març – París, França – Accor Arena
- 20 de març – París, França – Accor Arena
- 22 de març – Zuric, Suïssa – Hallenstadion
- 25 de març – Milà, Itàlia – Unipol Forum
- 30 de març – Madrid, Espanya – Movistar Arena
- 1 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena
- 3 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena
- 4 d’abril – Madrid, Espanya – Movistar Arena
- 8 d’abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 9 d’abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 13 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
- 15 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
- 17 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
- 18 d’abril – Barcelona, Espanya – Palau Sant Jordi
- 22 d’abril –Amsterdam, Països Baixos – Ziggo Dome
- 27 d’abril – Anvers, Bèlgica – AFAS Dome
- 29 d’abril – Colònia, Alemanya – Lanxess Arena
- 1 de maig – Berlín, Alemanya – Uber Arena
- 5 de maig – Londres, Regne Unit – The O2
- 4 de juny – Miami, EUA – Kaseya Center
- 8 de juny – Orlando, EUA – Kia Center
- 11 de juny – Boston, EUA – TD Garden
- 13 de juny – Toronto, Canadà – Scotiabank Arena
- 16 de juny – Nova York, EUA EUA – Madison Square Garden
- 20 de juny – Chicago, EUA – United Center
- 23 de juny – Houston, EUA – Toyota Center
- 27 de juny – Las Vegas, EUA – T-Mobile Arena
- 29 de juny – Los Angeles, EUA – Kia Forum
- 3 de juliol – San Diego, EUA – Panga Arena
- 6 de juliol – Oakland, EUA EUA – Oakland Arena
- 16 de juliol – Bogotà, Colòmbia – Movistar Arena
- 24 de juliol – Santiago, Xile – Movistar Arena
- 25 de juliol – Santiago, Xile – Movistar Arena
- 1 d’agost – Buenos Aires, Argentina-Movistar Arena
- 2 d’agost – Buenos Aires, Argentina-Movistar Arena
- 10 d’agost – Rio de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
- 15 d’agost – Guadalajara, Mèxic – Arena VFG
- 19 d’agost – Monterrey, Mèxic – Arena Monterrey
- 24 d’agost – Ciutat de Mèxic, Mèxic – Palau dels Esports
- 26 d’agost – Ciutat de Mèxic, Mèxic – Palau dels Esports
- 3 de setembre – San Juan, Puerto Rico – Colosseu de Puerto Rico
