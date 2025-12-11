Música
‘Lux’ de Rosalía, segon millor àlbum de l’any segons la revista ‘Billboard’
El mitjà considera que el disc «difumina les fronteres entre el sagrat i el profà, el clàssic i el contemporani»
L’últim treball de l’espanyola Rosalía, ‘Lux’, ha sigut considerat per la revista ‘Billboard’ com el segon millor àlbum editat el 2025, només per darrere de Bab Bunny i el seu exitós «Debí tirar más fotos».
«Després de Motomami (2022), que va obrir les portes a un univers fascinant i caòtic d’autoexpressió, ‘LUX’ és un estudi d’ascensió», assegura la prestigiosa revista sobre el quart àlbum de Rosalía, que «transcendeix el caos de la seva obra anterior i s’endinsa en el vast i gairebé inabastable regne del diví».
«Interpretat en 13 idiomes diferents, ‘LUX’ es desplega com una èpica simfònica de 15 temes, gravats amb l’Orquestra Simfònica de Londres i realçats per un elenc de col·laboradors», destaca la publicació especialitzada.
Per a ‘Billboard’, «’LUX’ difumina les fronteres entre el sagrat i el profà, el clàssic i el contemporani. Tot i que de tendència espiritual, l’àlbum no intenta respondre a les preguntes més importants. En canvi, Rosalía deixa els oients sorpresos per l’audàcia de la seva visió, fins i tot al ser capaç de plantejar-les de manera convincent».
Rosalía va publicar el nou àlbum, també considerat un dels millors de l’any per ‘The New York Times’, el 27 d’octubre i el va avançar amb el tema ‘Berghain’, una cançó que trenca amb tot el que havia gravat anteriorment.
