La quarta edició del cicle de cinema amb valors clou amb rècord de públic
La cita cinematogràfica ha registrat mig miler d’espectadors en les quinze sessions que ha dut a terme a micropobles gironins
La quarta edició del cicle de cinema amb valors als micropobles ha tancat amb un balanç «extraordinàriament positiu», segons subratlla l’organització, i amb «rècord de públic». Impulsat per l’Associació de Micropobles de Catalunya amb l’equip de Cinema Transhumant i el suport de la Diputació de Girona, el cicle ha ofert entre el juliol i el novembre quinze sessions a quinze municipis de menys de 1.000 habitants de les comarques gironines, entre els quals a Planoles i Vallfogona del Ripollès, i arribant al mig miler d’espectadors. Cada projecció ha registrat una cinquantena d’espectadors, l’assistència més alta de les quatre edicions del certamen cinematogràfic.
A més, s’han ampliat les temàtiques tractades, anant més enllà de la violència masclista i de la diversitat LGBTI i incorporant reflexions sobre la ruralitat, l’envelliment digne o el medi ambient.
73% de cinema en català
El cicle també ha continuat fomentant la projecció de cinema en català, amb un 73% de les sessions realitzades en aquesta llengua (versió original en català, en VO subtitulada o amb formats VOC/VOSC), fet que reforça la difusió cultural i lingüística en territoris on sovint l’oferta és limitada.
