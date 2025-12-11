Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La quarta edició del cicle de cinema amb valors clou amb rècord de públic

La cita cinematogràfica ha registrat mig miler d’espectadors en les quinze sessions que ha dut a terme a micropobles gironins

Una projecció del cicle de cinema amb valors a Vallfogona del Ripollès. / Cedida

Redacció

Redacció

Girona

La quarta edició del cicle de cinema amb valors als micropobles ha tancat amb un balanç «extraordinàriament positiu», segons subratlla l’organització, i amb «rècord de públic». Impulsat per l’Associació de Micropobles de Catalunya amb l’equip de Cinema Transhumant i el suport de la Diputació de Girona, el cicle ha ofert entre el juliol i el novembre quinze sessions a quinze municipis de menys de 1.000 habitants de les comarques gironines, entre els quals a Planoles i Vallfogona del Ripollès, i arribant al mig miler d’espectadors. Cada projecció ha registrat una cinquantena d’espectadors, l’assistència més alta de les quatre edicions del certamen cinematogràfic.

A més, s’han ampliat les temàtiques tractades, anant més enllà de la violència masclista i de la diversitat LGBTI i incorporant reflexions sobre la ruralitat, l’envelliment digne o el medi ambient.

73% de cinema en català

El cicle també ha continuat fomentant la projecció de cinema en català, amb un 73% de les sessions realitzades en aquesta llengua (versió original en català, en VO subtitulada o amb formats VOC/VOSC), fet que reforça la difusió cultural i lingüística en territoris on sovint l’oferta és limitada.

TEMES

