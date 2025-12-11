Sis obres de Toulouse Lautrec dialogaran amb artistes catalans en una exposició al Museu d'Història de Girona
La mostra incorpora una quarantena de quadres de pintors cèlebres com Vayreda, Picasso, Mir o Guinó
El Museu d'Història de Girona encetarà aquesta tarda una exposició formada per una quarantena d'obres d'artistes catalans i sis obres del cèlebre pintor francès Henry Toulouse-Lautrec. Aprofitant l'efemèride del 40è aniversari de l'agermanament entre Girona i Albi, el museu gironí i el Musée Toulouse-Lautrec han posat en marxa un intercanvi artístic atípic que han titllat de "sorprenent" i d'"encert".
Amb el títol Un far entre dos mons. Sis obres del Musée Toulouse-Lautrec d'Albi visiten Girona, la mostra inclou les peces de Toulouse-Lautrec i les barreja amb obres del fons del Museu, amb noms com Marià Vayreda, Picasso, Joaquim Mir, Pere Borrell del Caso o Ricard Guinó. Per part del museu francès, s'han endut tretze obres de Joan Miró que també exposaran a l'equipament.
Eva Vàzquez, comissària de l'exposició, ha assegurat que "és un luxe tenir aquestes obres", tot i que inicialment va sorgir el problema de com fer-les dialogar amb el fons "teòricament menor" de l'equipament gironí. "Vam trobar moltes peces d'artistes catalans de finals del segle XIX que encaixaven en aquest diàleg perquè tots els artistes europeus, tant des de París com des de la petita Girona o la petita Barcelona, estaven enfrontant els mateixos problemes socials, econòmics i de transformació de la mirada", ha explicat Vàzquez. D'aquesta manera, han vist que l'art impressionista de Toulouse-Lautrec i el dels artistes catalans "dialoguen d'una manera sorprenent, i hem vist similituds de tot i de llenguatge entre les obres, això ens ha fet veure com n'arriben a ser, de grans, els nostres artistes menors", ha asseverat.
Per la seva banda, la directora del museu d'Albi, Fanny Girard, ha assegurat que aquest intercanvi ha estat un "encert" i una idea "excel·lent" per ambdues bandes, i que les obres de Miró que han rebut al museu d'Albi també les han exposat amb altres artistes de tombants del segle XIX que tenen al museu més enllà de Toulouse-Lautrec.
L'exposició es podrà visitar fins al pròxim 8 de març.
Agermanament
A part de l’exposició, el Museu d’Història de Girona també ha organitzat diverses activitats paral·leles al voltant de l’efemèride de l’agermanament de les dues ciutats.
Coincidint amb la inauguració de l’exposició, avui es portarà a terme la conferència La croada albigesa i la Inquisició contra el catarisme a Catalunya, que anirà a càrrec investigador i especialista en la historiografia del catarisme, Eduard Berga, en el marc del Fòrum camins dels càtars, un itinerari cultural europeu organitzat per l’Associació Illercavònia TerraNostra al Museu d’Història de Girona.
D’altra banda, el divendres, 16 de gener del 2026 s’ha programat una visita guiada per l’exposició que realitzarà la seva comissària.
