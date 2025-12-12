Antonio Orozco, Ana Torroja i Teràpia de Shock, plats forts del Vallviva
La sisena edició del festival solidari de la Garrotxa se celebrarà del 8 al 12 de juliol
Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Shock i la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya seran els caps de cartell de la sisena edició del festival Vallviva. La finca Les Brides de la Vall d'en Bas acollirà del 8 al 12 de juliol la cita solidària, que destina els beneficis a la investigació del càncer a través de la Fundació Eudald Morera.
L’edició arrencarà el 8 de juliol amb Mare Mundi, un homenatge al mar interpretat per més de 150 músics, entre la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la Polifònica de Puig-reig i artistes com Beth, Mariona Escoda, Samantha, Joan Garrido i Arjau.
L'endemà, 9 de juliol, serà el torn d'Antonio Orozco. Recalarà a la Garrotxa amb La Gira de tu vida, que només inclourà dos concerts més a Catalunya i que passarà per capitals europees com Londres, París, Dublín, Zúric o Berlín.
El grup garrotxí Teràpia de Shock celebra el seu retorn amb una gira d’aniversari i solidària, presentant himnes com 20 minuts d’espera, Tota la nit, Sense tu o La nostra història. Després de més de deu anys sense actuar junts, el concert del 10 de juliol suposarà el retrobament amb la gent de casa.
La cantant Ana Torroja presentarà l'11 de juliol un nou projecte amb cançons del disc que treurà properament, combinant-les amb els grans èxits de la seva carrera en solitari i de Mecano. Una actuació única i emblemàtica, que promet emoció i moments memorables.
El festival tancarà el 12 de juliol amb "un últim dia carregat d’emoció i sorpreses", segons els organitzadors, que de moment no n'han fet públic el cartell.
Les entrades ja estan a la venda. L'organització preveu anunciar l'oferta gastronòmica, la resta de la programació musical i altres novetats d'aquest any més endavant.
