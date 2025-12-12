Chano Domínguez s'alia amb la Girona Jazz Project: «Sentir una big band per ‘bulerías’ o ‘soleás’ no és el més habitual»
El pianista i la formació gironina oferiran un concert únic aquest dissabte a la sala de cambra de l’Auditori
Després de col·laborar amb Paquito D’Rivera, Maceo Parker o Dee Dee Bridgewater, la Girona Jazz Project suma un nou còmplice: el pianista gadità Chano Domínguez, figura clau del jazz espanyol, amb qui avui compartirà escenari a Girona. Units per l’Auditori de Girona, la formació gironina i el sextet de l’andalús oferiran un concert únic a la sala de cambra.
Des de dijous i fins aquest mateix dissabte, acaben de polir els detalls per empastar la veterania de Domínguez i les tonalitats que aporta la big band a la seva música. «El format de la big band dona uns colors molt especials; juguem constantment amb dues disciplines, la jazzística i la flamenca, fent una barreja que sona d’una forma peculiar, perquè al final, sentir una big band per bulerías o soleás no és el més habitual», afirma Domínguez.
«Els músics gironins han entès la meva música a la primera i n’estic molt content. Per mi és un orgull poder tocar amb gent jove, gent amb molt de talent i que s’ha esforçat molt per ser on és i tocar tan bé com ho estan fent; és un regal», assegura el pianista, resident des de fa dues dècades a Catalunya i estretament vinculat a Girona, tant per qüestions familiars com musicals, sempre a l’òrbita del Sunset Jazz Club.
El repertori girarà al voltant de De Cai a New Orleans, una suite encarregada fa més de vint anys per Wynton Marsalis. Orquestrada per Luis Vidal, aquesta peça que navega pel flamenc i el jazz es va estrenar el 2003 a Nova York amb la Lincoln Center Jazz Orchestra. «Amb ells la vam fer gairebé una dècada, girant per tot el món», recorda el músic sobre la suite, que des de llavors, només havia tocat en una altra ocasió amb el quintet de metalls Spanish Brass.
El recital també inclourà dos temes més originals de Domínguez, un tango i una soleá, i versions de Canción del fuego fatuo de Manuel de Falla i Evidence de Thelonious Monk. «Falla i Monk, perquè són les fronteres amb què jo m’he mogut sempre: la música de la meva terra i la que em va captivar des de petit, la música improvisada, el jazz», assegura Domínguez, que en aquesta part estarà acompanyat pel seu sextet -Marc Miralta (bateria), Manel Fortià (contrabaix), Mosquito (percussió), Blas Córdoba (veu) i el bailaor Niño de los Reyes i quatre músics de la secció de vents de la Girona Jazz Project Big Band.
Des del 2007
El concert amb Domínguez substituirà la col·laboració prevista entre la formació gironina i el brasiler Hermeto Pascoal, després de la mort del bruixot al setembre.
Habituada a treballar amb artistes de primer nivell -la llista és llarga: Electro Deluxe, Guillermo Klein o Carles Benavent, per exemple- la Girona Jazz Project feia temps que volia treballar amb Chano Domínguez. «És un dels grans i és de casa, i no ens ha decebut gens ni com a persona ni com a músic. Coneixíem molt la seva obra i tota la feina que ha fet amb la Lincoln Centre i la WDR, la gran big band americana i l’europea. Hem fet molta feina prèvia abans dels assaigs, però dirigits directament per l’autor tot pren més sentit», explica Adrià Bauzó, saxo de la big band.
Nascuda el 2007 gairebé com una juguesca entre amics músics a les carpes de la Devesa, la Girona Jazz Project és des de fa anys l’orquestra resident de La Marfà, el Centre de Creació Musical de Girona, i amb el suport de l’Auditori impulsa uns col·laboracions que, més enllà dels recitals a l’equipament, desemboca en gires com la que faran l’any vinent amb el pianista Pepe Rivera.
«El que més ens agrada és que molts joves de la ciutat hi veuen un horitzó immediat on emmirallar-se, estem incorporant gent amb molt talent que hi veu un projecte de proximitat i de qualitat que algun dia els permetrà tocar amb figures de nivell mundial», conclou Bauzó.
