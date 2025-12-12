Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sergio Dalma actuarà al festival Sons del Món de Roses el 7 d'agost

L'artista presentarà el seu nou disc 'Ritorno a Via Dalma'

Sergio Dalma en un concert a Sons del Món

Sergio Dalma en un concert a Sons del Món / José Irún/Festival de Cap Roig

ACN

ACN

Roses

Sergio Dalma actuarà al festival Sons del Món el 7 d’agost del 2026. El cantautor sabadellenc trepitjarà l’escenari instal·lat la Ciutadella de Roses per a presentar-hi les cançons del seu darrer disc ‘Ritorno a Via Dalma’. L’artista – amb trenta-sis anys de carrera i considerat com un dels cantants més reconeguts de la música pop espanyola – desplegarà un repertori que combinarà les cançons d’aquest nou treball i les clàssiques que l’han acompanyat durant tota la seva trajectòria. En aquest nou treball, la veu de Dalma torna a Itàlia un cop més, per retre homenatge a la música d'alguns dels seus autors amb més recorregut a Espanya, viatjant al llarg de diverses dècades, gèneres i estils.

Les entrades del concert de Sergio Dalma es posaran a la venda dilluns 15 de desembre a les 12 del migdia. Aquesta nova confirmació se suma al concert ja anunciat de Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol a la mateixa ubicació.

