Sergio Dalma actuarà al festival Sons del Món de Roses el 7 d'agost
L'artista presentarà el seu nou disc 'Ritorno a Via Dalma'
Sergio Dalma actuarà al festival Sons del Món el 7 d’agost del 2026. El cantautor sabadellenc trepitjarà l’escenari instal·lat la Ciutadella de Roses per a presentar-hi les cançons del seu darrer disc ‘Ritorno a Via Dalma’. L’artista – amb trenta-sis anys de carrera i considerat com un dels cantants més reconeguts de la música pop espanyola – desplegarà un repertori que combinarà les cançons d’aquest nou treball i les clàssiques que l’han acompanyat durant tota la seva trajectòria. En aquest nou treball, la veu de Dalma torna a Itàlia un cop més, per retre homenatge a la música d'alguns dels seus autors amb més recorregut a Espanya, viatjant al llarg de diverses dècades, gèneres i estils.
Les entrades del concert de Sergio Dalma es posaran a la venda dilluns 15 de desembre a les 12 del migdia. Aquesta nova confirmació se suma al concert ja anunciat de Pablo Alborán, que actuarà el 25 de juliol a la mateixa ubicació.
