El Cinema Truffaut presenta "Frontera" amb èxit de públic
La directora Judith Colell i la productora executiva del film, Mar Medir, van assistir al passi
El Cinema Truffaut de Girona va fer el ple ahir al vespre per la presentació oficial de la pel·lícula Frontera, que va comptar amb la directora Judith Colell i la productora executiva del film, Mar Medir.
L’equipament gironí va ser el primer d’una desena de passis especials que la productora Filmax ha preparat per mostrar al públic el llargmetratge durant la setmana vinent per tot Catalunya, i que comptaran amb els actors i altres membres de l’equip de rodatge.
Protagonitzat per Miki Esparbé, Asier Etxeandia, Bruna Cusí i Maria Rodríguez Soto, Frontera està rodada en català i castellà, i es va estrenar ahir a les sales de cinema. A Girona, es pot veure al Truffaut, Olot, Figueres, i als Ocines de Girona, Blanes i Platja d'Aro.
