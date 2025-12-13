Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaRestaurant BescuitPla KanpaiAlcaldessa SaltPiròman Olot
instagramlinkedin

El Cinema Truffaut presenta "Frontera" amb èxit de públic

La directora Judith Colell i la productora executiva del film, Mar Medir, van assistir al passi

La directora de &quot;Frontera&quot;, Judith Colell i la productora executiva, Mar Medir, ahir al Cinema Truffaut.

La directora de "Frontera", Judith Colell i la productora executiva, Mar Medir, ahir al Cinema Truffaut. / Cinema Truffaut

Redacció

Redacció

Girona

El Cinema Truffaut de Girona va fer el ple ahir al vespre per la presentació oficial de la pel·lícula Frontera, que va comptar amb la directora Judith Colell i la productora executiva del film, Mar Medir.

L’equipament gironí va ser el primer d’una desena de passis especials que la productora Filmax ha preparat per mostrar al públic el llargmetratge durant la setmana vinent per tot Catalunya, i que comptaran amb els actors i altres membres de l’equip de rodatge.

Protagonitzat per Miki Esparbé, Asier Etxeandia, Bruna Cusí i Maria Rodríguez Soto, Frontera està rodada en català i castellà, i es va estrenar ahir a les sales de cinema. A Girona, es pot veure al Truffaut, Olot, Figueres, i als Ocines de Girona, Blanes i Platja d'Aro.

TEMES

Tracking Pixel Contents