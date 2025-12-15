Art
Sis artistes i l'amic absent es retroben a Peralada
Sassa & Cacau Fine art gallery va acollir fa uns dies la inauguració d’una exposició que aplega obra de set creadors, vinculats o amb taller a l’Empordà, que comparteixen amistat: Laurent Martin ‘Lo’, Víctor Pérez-Porro, Josep Maria Guerrero Medina, José Luís Pascual, el mateix amfitrió Manel Álvarez, Alfonso Alzamora i el desaparegut, recentment, Luís Krauel
Cristina Vilà Bartis
Hi ha la creença que el món de les arts plàstiques és ple d’egos, d’individualitats que remen cap al seu port. Cert és que l’artista és un creador immers dins el seu món i que, en la soledat del taller, dona forma a les idees. Però quan un visita la segona exposició que es fa a Sassa & Cacau Fine art gallery, a Peralada, aquesta idea no es desmunta del tot, però sí que s’amplifica i va molt més enllà del tòpic perquè l’espai, inaugurat el juny passat per l’escultor Manel Álvarez, desprèn una energia que vincula les peces, rere la qual hi ha una xarxa d’amistat sincera entre els set artistes protagonistes de la vetllada, que no sis, com anuncia el cartell de l’exposició. Són creadors geogràficament i generacionalment propers, que han compartit experiències i moments de reflexió i gaudi, instants que els han conduït a retrobar-se, ara, en aquest nou racó artístic de l’Empordà que busca fer-se un lloc.
Quan hem parlat de set artistes i no sis no és un error. Sis són els creadors presents que, a més, no es van voler perdre la inauguració divendres passat. Es tracta de Laurent Martin ‘Lo’, Víctor Pérez-Porro, Josep Maria Guerrero Medina, José Luís Pascual, el mateix amfitrió Manel Álvarez i Alfonso Alzamora. El setè creador és l’amic absent, Luís Krauel (1945-2025), que va morir a mitjan novembre passat. Una absència molt sentida que no van voler ignorar i, per això, a última hora van reservar-li lloc al seu costat. La magnífica obra escollida de Krauel -que es troba just travessar el llindar de la galeria i que pertany al fons de José Luis Pascual- exerceix un poder hipnòtic. També l’impressionant retrat exposat al seu costat creat per Guerrero Medina l’endemà mateix de conèixer la mort de l’amic. La mirada que destil·la aquesta obra ens interpel·la. Ens mostra un Krauel serè i tranquil com ho és el missatge que l’acompanya -"sempre amb nosaltres"- que tomba qualsevol ego possible (si en restava algun dubte) i abraça només el que, finalment, realment importa.
Manel Álvarez, que ha viatjat molt i ha residit llargues temporades a diferents punts del món (Itàlia, Brasil, Estats Units i París), es mostra prou satisfet de com va funcionar l’exposició d’obres seves amb què va obrir la galeria i està convençut que, sense obviar les dificultats que poden sorgir, el projecte "funcionarà". Avança que l’any vinent vol tirar endavant tres o quatre exposicions, una d’elles dedicada a dones del món de l’art.
Hores abans de la inauguració de la col·lectiva que ara presenta i que es pot veure fins al 14 de gener, ens explica detalls del muntatge. Admet humilment que està aprenent aquest nou "paper", el de galerista, un rol que ha assumit de manera conscient perquè ell, com a creador, sempre l’havia viscut des de l’altra banda. Ser creador, una faceta que tampoc deixa al marge perquè, diu "m’agrada molt treballar", li aporta un valor afegit a la galeria, una altra mirada, molt més completa, molt més respectuosa cap al creador que exposa, que sap bé com s’ha de mostrar una obra, quina il·luminació li convé més, quin espai és l’idoni, quin equilibri i diàleg han de mantenir les peces. Obres, totes elles, seleccionades amb total llibertat pels seus creadors, molts dels quals no exposen habitualment a l’Empordà, però sí a fora, tot i tenir-hi els seus tallers. Aquest respecte pel criteri individual, doncs, és la base que s’ha marcat l’Álvarez galerista. També el de facilitar als joves o a qui s’enamori d’una peça la possibilitat d’adquirir art.
Espai Km7
Un altre tret que uneix als set artistes és que tots ells van freqüentar o exposar el mític Espai Km7, a Camallera, que durant molts anys va mantenir dempeus l’incombustible i generós José Luis Pascual. "Allà ens reunia a tots", rememora Manel Álvarez. Amb tots ells, l’escultor, ara galerista, manté vincles d’amistats. Recorda que ell és a l’Empordà gràcies a Guerrero Medina -"vam començar junts a la galeria Lleonart" i no dubta a qualificar-lo, "en el que fa, com el millor pintor espanyol que hi ha". Elogia, però, el treball de tots perquè "tots fan coses molt diferents, cada un amb una personalitat i molta qualitat".
