La terrorífica realitat es cola al palmarès de l'Acocollona't
El premi al millor curt se l'emporta "El revisor", sobre les estafes de falsos revisors del gas a dones grans
La realitat, cada cop més esfereïdora, s'ha colat al palmarès del festival Acocollona't, la cita amb el cinema fantàstic i de terror de Girona. El certamen, que va tancar aquest cap de setmana la quinzena edició després de deu dies de projeccions, xerrades i concursos repartits en diversos espais de la ciutat, ha distingit com els millors treballs de la secció oficial dos curtmetratges que parteixen de fets reals apareguts als mitjans de comunicació.
El premi al millor curtmetratge ha estat per El revisor, de Jandro, una peça audiovisual que parteix de les estafes comeses per falsos revisors del gas a dones grans. Pel que fa al segon premi, el jurat ha distingit amb el segon premi Pálpito, de Marisa Crespo i Moisés Romera, centrat en la mort per asfíxia de dones estrangeres transportades en camions cap a prostíbuls. El jurat també ha atorgat una menció especial a Ginoide, de Celia Galán.
Pel que fa al premi del públic, els assistents han votat ex aequo els curtmetratges Berta, de Lucía Forner Segarra, i Tenéis que verlo, de Nacho Solana.
Pel que fa al concurs de curts ràpids Acocoexprés, s'ha reconegut com a millor curt Quan diguis tres, d’Oleguer Núñez, "per facturar una efectiva història de terror a partir d’un acte tan quotidià com anar al metge". El segon premi ha estat per a Revelatio, d’Albert Portal, destacat per "una planificació i un sentit del temps narratiu impecables", amb Girona com a escenari protagonista. També s’han concedit dues mencions especials a 49 segons, d’Israel Marzano, i Mossegada Verda, de Miquel Salvà.
En l’àmbit educatiu, el premi Acocotut 2025, adreçat a alumnes i centres de les comarques gironines, ha reconegut el curt Redrum, de l’Institut Pere Alsius de Banyoles, per "una història ben tramada amb una eficient narrativa visual que excel·leix el subgènere creepy pasta". A més, s’ha atorgat una menció especial a Una obsessió mortal, de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres, per "abordar el gènere del psycho killer amb una edició que fa del conjunt una història inquietant".
