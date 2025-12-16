Carla Simón celebra les nominacions de 'Romería' als Gaudí: "Era el moment de recol·locar la memòria"
Miriam Porté creu que l'èxit de 'Sorda' prové del fet d'explicar una "realitat" que el públic no s'havia plantejat
La cineasta Carla Simón ha celebrat aquest dimarts les tretze nominacions de la seva pel·lícula ‘Romería’, que parteix com a favorita a la 18a edició dels Premis Gaudí. La directora ha assegurat que és un reconeixement a tot l’equip que ha treballat en el film, el qual posa el focus en la història d’una generació “silenciada”, la dels seus pares. “Era el moment de recol·locar la memòria”, ha assegurat a l’ACN. Un altre dels films que aspira a més estatuetes és ‘Sorda’, d’Eva Libertad, que explora el vincle entre el món oient i el sord a través d’una parella i els seus conflictes en el moment que tenen un fill. La seva productora, Miriam Porté, pensa que l'èxit prové del fet d’explicar una “realitat” que el públic no s’havia plantejat.
‘Romería’, dirigida per Carla Simón, és el film que ha rebut més nominacions, concretament tretze, entre les quals la de millor pel·lícula en llengua no catalana i millor direcció. Simón ha explicat que arribat aquest punt, sentia que la producció s’estava acostant a la seva etapa de tancament. “Quan arribes a aquest moment de la temporada de premis i sents que la pel·lícula ha estat valorada pels acadèmics, que l'ha vist molta gent i que l'hem pogut compartir, perquè ja sents com que la pots deixar anar”, ha relatat.
La cineasta també s’ha mostrat feliç per un reconeixement que arriba “a casa” i amb el qual es valora “el treball de tot l’equip”. “Les nominacions inclouen a tots els departaments i ens fa molta il·lusió”, ha dit. Pel que fa a la temàtica, Simón ha recordat que la pel·lícula d'alguna manera posa sobre la taula un cop més el fet de parlar d’una generació que “d'alguna manera ha estat silenciada”, que és la generació dels seus pares, que va viure una època bonica de transició cap a la democràcia i la llibertat, però també una cara més fosca.
“Sento que ha passat prou temps per poder-ho revisitar i repensar com ens sentim amb relació a la seva memòria, carregada de connotacions molt negatives, i que potser ha arribat el moment de començar-ho a veure diferent, com una generació que van ser els que van trencar amb tots els valors establerts llavors i que van obrir les portes cap a noves maneres de pensar més progressistes”, ha afirmat, “segurament era el moment de recol·locar la memòria”.
Una història diferent
La llista de nominacions dels Gaudí també situa a la part alta la coproducció catalana 'Sirât', d'Oliver Laxe, amb 12 nominacions, així com 'Sorda', d’Eva Libertad, que aspira a 10 estatuetes. Miriam Porté, la seva productora, ha reconegut que el recorregut de la pel·lícula els està portant moltes alegries i que és un film que “ha agradat molt”.
“D'alguna manera connecta o explica una realitat que molta gent mai s'havia plantejat i, per tant, té aquest efecte sobre el públic de sorpresa, de dir, ostres, jo no mai havia imaginat que ser sord significa tot això”, ha apuntat. També ha admès que un dels col·lectius que més bé han rebut la proposta és precisament el dels no oients perquè “s’han sentit representats”. “La directora és germana de l'actriu protagonista, que és sorda, per tant sap molt bé del que parla, i jo crec que s'ha fet una pel·lícula amb molta delicadesa i empatia”, ha conclòs.
‘Estrany riu’ i ‘Frontera’
Les propostes de Jaume Claret Muxart i de Judith Colell també han convençut a l’Acadèmia, que les ha reconegut amb vuit nominacions cadascuna. El director d’’Estrany riu’ ha assegurat que no s’ho esperava, però sí que ha reconegut que havia rebut bones crítiques per part del públic. Un dels elements clau, ha opinat que pot ser l’experimentació. “Crec que això també està atrapant i és molt bonic veure com tenim un públic molt ric”, ha explicat, “les primeres setmanes d'estrena estava la sala plena de gent jove i això és esperançador”.
Claret Muxart ha aprofitat també per fer valdre la varietat de propostes, que combinen expertesa amb noves idees i talent. “Hi ha un bon equilibri i això ens ajuda molt a tots perquè som una indústria i no anem separats, sinó que ens ajudem i compartim processos, som molt amics entre nosaltres”, ha afegit.
‘Frontera’, de Judith Colell, també es proposa com una de les apostes fortes. La directora ha explicat que estava “nerviosa” però que, d'altra banda, se sentia avalada per la bona rebuda que està tenint el projecte a les sales de cinema. “Es va estrenar divendres i està anant molt bé”, ha reconegut, “tenir nominacions ens pot ajudar a donar-li una mica més d’empenta”.
Preguntada per aquesta rebuda, la també presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, ha opinat que el film “connecta” i “dialoga” directament amb el present a través d’una història molt humana. “Jo no la coneixia, i per això mateix crec que en aquests moments és més important que mai fer un repàs de memòria històrica”, ha insistit.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona