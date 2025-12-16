El cor Geriona farà un homenatge nadalenc a Francesc Civil a l’Auditori
El conjunt interpretarà dins el recital el concert «El Nostre Nadal» del compositor gironí en un espectacle que inclourà música instrumental i la dansa del Ballet Jove de Girona
El Cor Geriona, que aquest any celebra el seu vint-i-cinquè aniversari de vida, presentarà aquest dissabte a la sala Xavier Montsalvatge de l’Auditori de Girona un espectacle dedicat al compositor gironí Francesc Civil i que inclourà música instrumental i dansa. El conjunt interpretarà un concert dedicat al cicle de nadales El Nostre Nadal, que Civil va compondre amb arranjaments per cor i instruments com a encàrrec del Pare Irineu Segarra, director de l’Escolania de Montserrat, i que inclou un cicle de 15 nadales catalanes, entre les quals Els pastorets, El noi de la mare, Josep i Maria, Les dotze van tocant, El desembre congelat i El cant dels ocells.
Aquest cicle ha estat poc interpretat i compta amb arranjaments de Civil que «revelen la sensibilitat i creativitat del compositor» i «posa en relleu la riquesa del nostre llegat musical», explica la formació gironina a través d’un comunicat. Més enllà de l’obra de Civil, cada cor interpretarà durant el concert una obra del compositor Albert Guinovart.
Veus, música i ball
El recital, que tindrà una durada aproximada d’una hora i mitja, durà dalt l’escenari a les 19 hores els tres cors de l’Escola Municipal de Música de Girona: Geriona Infantil, Geriona Juvenil i el Cor Geriona sota la direcció musical d’Imma Pascual i Guillem Ponsí. A més, també s’hi afegiran el pianista Marc Piqué i el percussionista Enric Canada. L’espectacle també comptarà amb el Ballet Jove de Girona, que interpretarà les coreografies de Tess Buck i Volodymyr Fortunenko. La direcció artística anirà a càrrec de Faló Garcia.
La formació gironina és el cor resident de l’Auditori de Girona, i està formada per una seixantena de veus que agrupen els tres cors. Imma Pascual n’és la directora des de fa 24 anys. El conjunt va participar l’any 2013 al concurs musical de TV3 Oh Happy Day! i va quedar en quarta posició.
