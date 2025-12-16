Els Pets i Els Amics de les Arts actuaran al Festival Microclima de Camprodon l'1 d'agost del 2026
Les dues formacions celebraran els 20 i 40 anys de trajectòria i són els primers artistes que s'anuncien
El Festival Microclima de Camprodon de l'1 d'agost del 2026 comptarà amb dues bandes catalanes de renom, Els Pets, que actuarà en la segona part de la gira dels 40 anys, i Els Amics de les Arts, que celebrarà els 20 anys de trajectòria. Serà l'1 d'agost en un mateix escenari. Les entrades surten a la venda aquest dimarts a les 18 h. i un abonament pels tres dies. Són les dues primeres actuacions que s'anuncien de la cinquena edició que es farà del 31 de juliol al 2 d'agost a la localitat del Ripollès. També hi haurà un Microclima en Família per als més petits el 3 d'agost.
Els Pets tornaran el 2026 amb una nova gira i repertori renovat. Després de cantar les 40 amb 40 concerts i més de 12.000 espectadors durant el 2025, la nova gira repassarà els altres vuit discos amb temes com 'Vespre', 'Blue tack', 'Jo vull ser rei' o 'La vida és bonica (però complicada).
Pel que fa a Els Amics de les Arts, faran parada al Ripollès en la gira '20 anys d'amics' on interpretaran temes de grans èxits com 'Jean-Luc', 'Ja no ens passa' o 'hits' més recents com 'Citant Mercè Rodoreda' o 'Les paraules que triem no dir'.
La passada edició del Microclima va reunir prop de 3.000 espectadors malgrat la pluja i va aconseguir una ocupació del 90%.
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes
- Mor la conductora d’un cotxe en un xoc frontal amb una furgoneta a l’N-II a Biure
- Un operatiu policial conjunt a la Jonquera acaba amb la identificació de 15 persones d’interès i diverses denúncies
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona