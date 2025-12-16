Enric Cambray, Biel Duran i Anna Moliner, noms destacats de la programació cultural de Banyoles
Dins les arts escèniques destaquen «Kramig», «Hamlet.02», «Göteborg» o «Els Malentesos», i a l’escena musical el municipi portarà el retorn del grup Astrio amb el seu nou disc «Latin Lovers»
Banyoles ha anunciat aquest vespre la programació cultural pel primer semestre de l’any 2026, que inclourà noms destacats com Enric Cambray; Biel Duran i Anna Moliner; Col·lectiu Desasosiego; Lucia Fumero i Astrio. L’acte de presentació s'ha fet al recentment estrenat Museu Arqueològic Comarcal del municipi, on s'han desgranat les propostes que protagonitzaran les arts escèniques: Kramig (30 de gener), Hamlet.02 (15 de febrer), N’imPORTE quoi (21 de març), Göteborg (17 d’abril) i Els Malentesos (23, 24 i 25 d’abril).
Pel que fa a la música, el grup Astrio presentarà el seu nou àlbum Latin Lovers després de set anys d’aturada; l’artista Lucia Fumero farà estada al municipi juntament amb les Joventuts Musicals de Banyoles; i Paula Grande presentarà una proposta de teatre, música i escena híbrida amb Hic Sunt Dracones, i més enllà hi ha dragons amb Clàudia Benito, Pep Munné i Miranda Gas. A més, l’Auditori de l’Ateneu serà seu del festival Sax-o-rama i que durà el Jamaica Sax Explosion amb artistes com Irene Reig o Megumi Mesaku.
De les propostes de Música Clàssica, Joventuts Musicals de Banyoles torna a oferir el cicle Clàssic Vermut, estrenat aquesta passada tardor i que va tenir una gran acollida de públic. En aquesta proposta inclou tres concerts de música clàssica des del Claustre del Monestir de Sant Esteve.
L’Auditori de l’Ateneu continuarà oferint una programació estable de cinema amb les propostes del Cicle Gaudí i el cicle de cinema familiar CineXic. Com a novetat, l'Auditori acollirà en una única sessió l'estrena del curtmetratge de Clàudia Cedó De sucre.
La programació de teatre familiar que organitza l’entitat Té Tela tornarà a ocupar un espai important en aquest primer semestre de 2025, amb obres com Bulle à Bulle (18 de gener), Tumbalafusta (1 de març), i Tenet (19 d’abril).
- Ja se sap quin dia obrirà el nou Ikea de Girona
- Urdangarin: «La meva mare i els meus fills saben que és impossible que jo tingués voluntat de delinquir»
- Els «gallecs de la llumeta»: dos ex guàrdies civils són els inventors de la balisa geolocalitzada V16 obligatòria a partir del gener
- Així estava el solar de darrere de la casa ocupada de Tomàs Mieres de Girona
- Desallotgen un restaurant de Girona per un incendi de xemeneia
- El coipú gegant que capta l'atenció dels vianants a Girona
- Un cotxe cau per un pont després de sortir de la carretera a Sant Pau de Segúries
- Fortes retencions a l’AP-7 a Sarrià de Ter per un accident entre un camió i dos cotxes