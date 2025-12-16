Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Enric Cambray, Biel Duran i Anna Moliner, noms destacats de la programació cultural de Banyoles

Dins les arts escèniques destaquen «Kramig», «Hamlet.02», «Göteborg» o «Els Malentesos», i a l’escena musical el municipi portarà el retorn del grup Astrio amb el seu nou disc «Latin Lovers»

L'obra de teatre &quot;Kramig&quot; de Marta Buchaca que arribarà a Banyoles.

L'obra de teatre "Kramig" de Marta Buchaca que arribarà a Banyoles. / Sergi Panizo

Redacció

Redacció

Banyoles

Banyoles ha anunciat aquest vespre la programació cultural pel primer semestre de l’any 2026, que inclourà noms destacats com Enric Cambray; Biel Duran i Anna Moliner; Col·lectiu Desasosiego; Lucia Fumero i Astrio. L’acte de presentació s'ha fet al recentment estrenat Museu Arqueològic Comarcal del municipi, on s'han desgranat les propostes que protagonitzaran les arts escèniques: Kramig (30 de gener), Hamlet.02 (15 de febrer), N’imPORTE quoi (21 de març), Göteborg (17 d’abril) i Els Malentesos (23, 24 i 25 d’abril).

Pel que fa a la música, el grup Astrio presentarà el seu nou àlbum Latin Lovers després de set anys d’aturada; l’artista Lucia Fumero farà estada al municipi juntament amb les Joventuts Musicals de Banyoles; i Paula Grande presentarà una proposta de teatre, música i escena híbrida amb Hic Sunt Dracones, i més enllà hi ha dragons amb Clàudia Benito, Pep Munné i Miranda Gas. A més, l’Auditori de l’Ateneu serà seu del festival Sax-o-rama i que durà el Jamaica Sax Explosion amb artistes com Irene Reig o Megumi Mesaku.

De les propostes de Música Clàssica, Joventuts Musicals de Banyoles torna a oferir el cicle Clàssic Vermut, estrenat aquesta passada tardor i que va tenir una gran acollida de públic. En aquesta proposta inclou tres concerts de música clàssica des del Claustre del Monestir de Sant Esteve.

L’Auditori de l’Ateneu continuarà oferint una programació estable de cinema amb les propostes del Cicle Gaudí i el cicle de cinema familiar CineXic. Com a novetat, l'Auditori acollirà en una única sessió l'estrena del curtmetratge de Clàudia Cedó De sucre.

La programació de teatre familiar que organitza l’entitat Té Tela tornarà a ocupar un espai important en aquest primer semestre de 2025, amb obres com Bulle à Bulle (18 de gener), Tumbalafusta (1 de març), i Tenet (19 d’abril).

