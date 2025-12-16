Joan Dausà, Nil Moliner i The Tyets, a l’Empordà Music Festival
El cinquè certamen de la Bisbal, que l’any passat va fregar els 5.000 assistents, també comptarà amb Els Pets, La Fúmiga i Figa Flawas
Joan Dausà, The Tyets, Figa Flawas, La Fúmiga, Els Pets i Nil Moliner formaran part del cartell de la cinquena edició de l’Empordà Music Festival. Després de reunir prop de 5.000 assistents l’estiu passat, l’aparcament de l’antic camp de futbol de la Bisbal d’Empordà repetirà com a escenari de la cita, que se celebrarà el 24 i 25 de juliol, amb catorze artistes i dues discjòqueis. A més, com a novetat, el certamen s’amplia amb una tercera data, el 19 de juny, dedicada a grups locals i emergents amb concerts d’Aina Reig, Llini, LECOQ i Àuria Franch.
Pel que fa als dies pròpiament del festival, el 24 de juliol serà el torn de Joan Dausà, amb la seva gira per grans escenaris; La Pegatina; The Tyets; Buhos, que hi portarà la gira de celebració dels vint anys; Nena Daconte; Sergi Carbonell; Greta i DJ Nàtura.
L’endemà hi actuaran Nil Moliner; Figa Flawas, en l’únic concert que farà a comarques gironines; La Fúmiga; Els Pets; Ginestà; Mailfeta i DJ Trapella, a més d’un altre artista que l’organització anunciarà a principis de l’any vinent.
Així mateix, també impulsarà un concurs de bandes emergents i el grup guanyador formarà part del cartell del festival. El sistema d'inscripcions es farà públic en els propers mesos.
El cartell complet del festival organitzat per Els Voltors de la Bisbal s'ha presentat aquest dimarts a la tarda amb un espectacle de llum i so a la plaça del Castell. El protagonista ha estat el Gran Tió, una figura insígnia de l’entitat, que ha cagat tota la programació.
El recinte dels concerts serà el mateix que en la darrera edició, però ampliant la zona de restauració del passeig Marimon Asprer fins a l’altura del Teatre El Mundial. Hi haurà més furgonetes, es doblaran els carrils d’entrada i s’espaiarà la pista central de la zona de concerts.
Les entrades i abonaments ja es poden adquirir al web del festival.
