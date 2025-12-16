L’univers d’El Pot Petit creix amb el llibre «La DJ Güí»
La banda gironina publica un nou àlbum il·lustrat per Laia Berloso amb un missatge ambiental com a rerefons
L’univers del grup gironí de música familiar El Pot Petit s’expandeix amb l’arribada un nou llibre a les llibreries, La DJ Güí. Editat per Montena, l’àlbum il·lustrat està basat en una de les cançons del darrer disc de la banda, Potes enlaire!, publicat l’any passat.
El llibre, que compta amb il·lustracions de la també gironina Laia Berloso, està protagonitzat per una simàtica pingüina que quan punxa música fa ballar tot el Pol Sud, fins que un dia el gel del tobogan musical comença a fondre’s i sense ell, la festa corre el risc de desaparèixer.
Per evitar-ho, la Güí emprèn un viatge amb la seva taula de so per trobar una solució, un camí en què viurà múltiples aventures al costat dels seus amics i amb què, de passada, conscienciarà els lectors més petits sobre la importància de tenir cura del nostre planeta en un format divertit i amè.
La DJ Güí s’afegeix a altres contes del grup com ara Ona, l’estrella del pop; El lleó vergonyós o Pirates rodamons, per exemple.
