L'Ajuntament de Torroella de Montgrí treu a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú presenta cap oferta
L'arquitecte noucentista la va dissenyar el 1918 i s'havia de pagar un mínim de 728.145 euros per adquirir-la
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí – l'Estartit ha tret a subhasta la Casa Salieti de Rafael Masó però ningú ha presentat cap oferta. El regidor d'Hisenda, Josep Martinoy, ha exposat que s'ha optat per aquesta via després que el propietari acumulés un deute de 157.903 euros amb el consistori, i no els hagi abonat malgrat els requeriments. "Estem fent un procés de sanejament de les finances municipals i necessitem recuperar aquests diners", ha indicat. L'arquitecte va dissenyar l'immoble el 1918 i està situat al passeig Marítim de l'Estartit. L'edifici està dividit en dues parts, i només s'ha tret a subhasta la meitat oest, que és la que està embargada. Per adquirir-lo, calia pagar un mínim de 728.145 euros.
Segons l'edicte de subhasta signat per la tresorera de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'empresa Ferovor SL va acumular un deute de 157.903,42 euros amb el consistori per impagaments, costes i interessos de demora. Per exemple, no es va abonar l'impost de béns immobles (IBI) entre els anys 2009 i 2024; ni els guals dels anys 2015, 2016, 2017 i 2024.
El regidor d'Hisenda, Josep Martinoy, ha assenyalat que fa temps que el consistori està "accelerant el procés de cobrament" per disminuir els nivells de morositat que es registren. "El que toca és que la gent que deu diners, els pagui", ha deixat clar. "Se'ls fan requeriments, se'ls facilita fórmules de pagament i, si no funcionen, l'última opció és posar a subhasta un immoble, com ha passat amb la Casa Salieti", ha detallat.
L'arquitecte noucentista Rafael Masó va projectar la casa el 1918. Va ser un encàrrec de l'empresari Joan Salieti, que volia l'immoble per als seus dos fills. És per aquest motiu que es va concebre com un sol edifici dividit per la meitat, de nord a sud, amb dos habitatges unifamiliars units sota la mateixa teulada.
Amb el pas del temps, la meitat oest es va reconvertir en el restaurant Robert, que va funcionar durant molts anys. El passat 25 de novembre l'Ajuntament el va treure a subhasta i el termini ha finalitzat aquest dilluns, a les sis de la tarda. Ningú ha presentat cap oferta i, per tant, ha quedat deserta.
El preu mínim que s'havia de pagar eren 728.145 euros; dels quals, 503.145 corresponen a les càrregues i 225.000 a l'oferta mínima. L'immoble embargat està situat al passeig Marítim 59 i té un valor de 969.841 euros, segons la taxació. Està format per una planta baixa amb restaurant i un primer pis amb habitatge; i permet tota mena d'usos: des de residencial, fins a hoteler, comercial, de restauració o recreatiu.
Martinoy ha admès que no es van plantejar adquirir la propietat per motius pressupostaris. A més, van parlar amb l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit i tampoc estava interessada en l'edifici. "No reuneix les condicions per les oficines que necessita l'EMD. I si s'hi ha de fer obres, vol dir que després s'ha d'utilitzar", ha apuntat.
En aquest sentit, el regidor ha remarcat que hi ha una altra obra de l'arquitecte noucentista, la Casa Masó, que és de l'Ajuntament i que estan rehabilitant. En aquest cas es va construir el 1931 i es va ampliar el 1978. L'edifici va acollir l'antiga presó i va ser seu de la policia local.
Un cop s'ha tancat la subhasta de la casa Salieti sense cap puja, ara l'Ajuntament estudiarà què farà amb la propietat. Una opció seria rebaixar-ne el preu o bé tornar-la a subhastar passat un temps.
