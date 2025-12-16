Segons ‘People’
Qui és Nick Reiner, el fill i presumpte assassí del director Rob Reiner i la seva dona: problemes amb les drogues i entrades i sortides de centres de rehabilitació
La policia ha arrestat el fill mitjà del cineasta de pel·lícules com ‘La princesa promesa’ i ‘Quan en Harry va trobar la Sally’, Rob Reiner, i la seva dona, Michele Singer Reiner, apunyalats salvatgement a la seva mansió de Los Angeles
Les set pel·lícules més famoses de Rob Reiner, de ‘La princesa promesa’ a ‘Quan en Harry va trobar la Sally...’
DIRECTE | Última hora de l’assassinat del director de cine i la seva dona, Michele Singer, i del presumpte autor, el seu fill Nick Reiner
Laura Estirado
A la mansió de Los Angeles del cineasta nord-americà Rob Reiner i la seva dona, Michele Singer Reiner, les portes i les finestres no estaven forçades. La policia ha confirmat la troballa de dos cossos a la casa del director de films tan populars com ‘La princesa promesa’, ‘Quan en Harry va trobar la Sally’ i ‘Misery’, però no va confirmar públicament les seves identitats en una conferència de premsa diumenge a la nit. Segons NBC, la parella va morir a causa de ferides d’arma blanca. Rob Reiner tenia 78 anys. La seva dona, 68. La CNN i l’NBC han informat que els morts són el cineasta i la seva dona.
Altres mitjans, com ‘Los Angeles Times’, informen que «un membre de la família està sent interrogat en connexió amb les morts», i d’altres, com la revista ‘People’, expliquen que les autoritats van respondre a una trucada d’ajuda mèdica al voltant de les 03.30 de la matinada. La trucada l’hauria fet la filla menor del matrimoni, Romy, que hauria trobat els cossos. La mateixa publicació va més enllà, i en exclusiva, afirma, citant fonts familiars, que l’assassí seria el fill mitjà de la parella, Nick Reiner.
Finalment, Nick va ser arrestat diumenge com a sospitós d’homicidi dels seus pares.
Vivint al carrer
Pel que sembla, l’home, de 32 anys, d’anys, ja havia explicat fa un temps la seva llarga batalla contra la seva addicció a les drogues, els seus problemes de salut mental i llargues temporades que ha estat vivint al carrer.
En una entrevista amb ‘People’, el 2016, Nick va parlar sobre la seva llarga lluita contra la drogoaddicció, que va començar en la seva adolescència i finalment el va deixar vivint al carrer. Va comentar que va entrar i va sortir de rehabilitació en diversos períodes des dels 15 anys, aproximadament. A mesura que la seva addicció s’intensificava, es va anar allunyant cada vegada més de la seva família i la seva llar, i va arribar a viure al carrer en diversos estats.
Aquestes experiències les va abocar en una pel·lícula semiautobiogràfica ‘Being Charlie’ (2016 ), que va coescriure i dirigir el seu pare.
Segons ‘Page Six’, que esmenta fonts pròximes, Nick Reiner «sentia un profund ressentiment envers el seu pare» i «s’odiava a si mateix per no ser tan talentós, prolífic o estimat com el seu pare o el seu avi».
El detonant
Tot va passar després d’acudir Rob, Michele i Nick a la festa de Nadal de Conan O’Brien dissabte a la nit, on les fonts diuen que Rob i Nick van tenir una discussió molt forta, davant tots els convidats.
Fonts pròximes a la família van informar a TMZ que la parella va abandonar la festa.
Mesos abans, Michele havia confessat als seus amics que ella i Rob estaven desesperats pels problemes de salut mental i l’abús de substàncies de Nick. «Ho hem intentat tot», va confessar al seu cercle.
